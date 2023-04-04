Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Богомолова (Соловейчик) Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна
Сын: Соловейчик Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна
Сын: Соловейчик Борис Сергеевич
Мать ребёнка: Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна
Сын: Соловейчик Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна
Мать ребёнка: Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна
Сын: Соловейчик Сергей
Мать ребёнка: Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна
Сын: Соловейчик Анатолий
Мать ребёнка: Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна
Дочь: Богомолова (Соловейчик) Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна
Сын: Соловейчик Антон Сергеевич
Мать ребёнка: Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна
Дочь: Ковальская (Соловейчик) Анна
Мать ребёнка: Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна
Дочь: (Соловейчик) Татьяна
Мать ребёнка: Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна