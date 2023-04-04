Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович

Место рождения

Расейняй, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis

Дата рождения

1846

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Соловейчик Йохель (Михаил)

Мать: Соловейчик (Соловейчик) Хана

Расейняй, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна

Рождение ребёнка
До 1870

Дочь: Богомолова (Соловейчик) Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна

Рождение ребёнка
24.06.1873

Сын: Соловейчик Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.03.1877

Сын: Соловейчик Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
12.07.1879

Сын: Соловейчик Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Соловейчик Лев Сергеевич

Мать ребёнка: Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
16.09.1885

Сын: Соловейчик Сергей

Мать ребёнка: Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
05.10.1886

Сын: Соловейчик Анатолий

Мать ребёнка: Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
18.05.1888

Дочь: Богомолова (Соловейчик) Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
28.09.1889

Сын: Соловейчик Антон Сергеевич

Мать ребёнка: Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1891

Дочь: Ковальская (Соловейчик) Анна

Мать ребёнка: Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
05.10.1892

Дочь: (Соловейчик) Татьяна

Мать ребёнка: Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
1895
Самара, Самара, Самарская область
Похороны
Неизвестно

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