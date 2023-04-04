Ковальская (Соловейчик) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальская (Соловейчик) Анна

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

06.11.1891

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1891

Отец: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович

Мать: Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковальский Стефан

Развод
Неизвестно

Муж: Миндалевич Ананий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миндалевич Ананий

Рождение ребёнка
06.06.1910

Дочь: Полозова (Миндалевич) Галина

Отец ребёнка: Миндалевич Ананий

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Миндалевич) Татьяна

Отец ребёнка: Миндалевич Ананий

Рождение ребёнка
1923

Сын: Ковальский Эдуард

Отец ребёнка: Ковальский Стефан

Смерть
1927

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