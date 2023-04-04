Ковальская (Соловейчик) Анна
Место рождения
Дата рождения06.11.1891
Дата смерти1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1891
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковальский Стефан
Развод
Неизвестно
Муж: Миндалевич Ананий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миндалевич Ананий
Рождение ребёнка
06.06.1910
Дочь: Полозова (Миндалевич) Галина
Отец ребёнка: Миндалевич Ананий
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Миндалевич) Татьяна
Отец ребёнка: Миндалевич Ананий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Ковальский Эдуард
Отец ребёнка: Ковальский Стефан
Смерть
1927