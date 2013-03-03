Пользовательское соглашение

Настоящим пользовательским соглашением (далее по тексту – Соглашение) Администрация сайтов familio.org, familio.media и familio.academy (далее также Сайт) предлагает любому дееспособному физическому лицу, действующему в своих интересах или в интересах других лиц (далее – в зависимости от применимых положений Соглашения Пользователь или Зарегистрированный пользователь, как это трактуется в соответствии с разделом 1 Соглашения), использовать услуги и сервисы, предоставляемые Администрацией на сайте.



Настоящее Соглашение в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации является Публичной офертой, полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий которой в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации считается создание Пользователем Пользовательского аккаунта (далее – Аккаунт) или совершение таким Пользователем любого перехода по размещенным на Сайте гиперссылкам с использованием сети Интернет. Соглашение не считается заключенным, если Соглашение принято Пользователем частично или с оговорками.



Использование Сайта означает, что Пользователь в полном объеме ознакомился с текстом Соглашения, принимает его и обязуется соблюдать все условия Соглашения. Если Соглашение не принимается, принимается частично или принимается с оговорками, то Пользователь обязуется прекратить использование Сайта и незамедлительно покинуть Сайт.



Факт ознакомления Пользователя с Соглашением и согласие Пользователя с его условиями подтверждается фактическими действиями Пользователя, а именно направлением в адрес Администрации соответствующего сообщения, формируемого в момент, когда Пользователь нажимает кнопку «Настоящим подтверждаю свое согласие с условиями Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности».





1. Основные понятия и определения

2. Общие положения

3. Правила пользования Сайтом

4. Права и обязанности Администрации

5. Права и обязанности Пользователя

6. Права и обязанности Зарегистрированного пользователя

7. Ответственность сторон.

8. Права на Контент, размещенный на Сайте

9. Правила использования материалов, опубликованных на Сайте

10. Информационная безопасность Сайта

11. Реклама

12. Заключительные положения

Для целей Соглашения термины, использованные в настоящем Соглашении, имеют следующее значение:1.1. Сайт является сетевым ресурсом, представляет из себя совокупность размещенных в сети «Интернет» по адресам familio.org и familio.media веб-страниц, объединенных единой темой, дизайном, и включает в себя программные коды, исполняющиеся на ЭВМ, элементы оформления и дизайна, информацию (контент), размещенную Администрацией и/или Пользователями. Положения Соглашения распространяются на все внутренние страницы Сайта, включая все уровни указанного домена, как функционирующие на дату принятия Пользователем условий Соглашения, так и запускаемые и вводимые в эксплуатацию в течение всего срока его действия. Сайт позволяет получать информацию о географии и историческом развитии Российской Федерации и других государств, в том числе информацию о населенных пунктах, об их историческом развитии в различные периоды времени, а также о населявших и населяющих их жителях.1.2. Пользователь Сайта (также Пользователь или Неавторизованный пользователь) – любое дееспособное физическое лицо, действующее в своих интересах или в интересах других лиц, осуществляющее доступ к Сайту посредством сети Интернет.1.3. Зарегистрированный пользователь Сайта (также Зарегистрированный пользователь или Авторизованный пользователь) – Пользователь, зарегистрированный на Сайте в установленном Соглашением порядке. При использовании положений Соглашения необходимо учитывать, что понятие Зарегистрированный пользователь является более узким по отношению к понятию Пользователь, однако входящим в него, вследствие чего к Зарегистрированному пользователю могут относиться те положения, которые распространяются на Пользователей, даже если Зарегистрированный пользователь отдельно не упомянут в контексте соответствующих положений.1.4. Администратор Сайта (Администратор) – Общество с ограниченной ответственностью «Генеалогические системы» (ИНН 7842167243, ОГРН 1187847382524, Юридический адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, лн. 2-я В.О., д. 37 литера а, помещение 1-н, № 411/2, КПП: 780101001).1.5. Администрация Сайта (Администрация) – лица, уполномоченные Администратором Сайта на осуществление управления Сайтом и иные действия, связанные с его использованием. Администрация Сайта действует от имени Администратора Сайта, если иное не будет указано отдельно.Администрация Сайта и Пользователь Сайта в дальнейшем совместно именуются «Стороны». Адрес электронной почты Администрации для рассмотрения обращений Пользователей и иных лиц: support@familio.org1.6. Аккаунт Зарегистрированного пользователя (Аккаунт) – учетная запись Зарегистрированного пользователя, создаваемая в момент регистрации на Сайте, позволяющая Администрации идентифицировать (авторизовать) каждого Пользователя посредством уникальных реквизитов доступа: электронной почты или номера телефона (далее – Логин) и пароля или кода доступа, направленного в смс-сообщении (далее – Пароль). Аккаунт содержит информацию о Пользователе и Контент, созданный Пользователем. Аккаунт используется в целях размещения Контента, обмена Личными сообщениями, добавления Зарегистрированных пользователей и осуществления иных действий, связанных с использованием Сайта.1.7. Персональная страница (Профиль) – внутренний раздел Сайта, содержащий часть информации, внесенной в процессе регистрации и использования Аккаунта (в том числе фотографии, сведения о семье, родственниках, третьих лицах, не являющихся родственниками, и прочее), доступной для ознакомления иным Пользователям.1.8. Контент – любая информация, размещенная на Сайте Администрацией и/или Пользователями, включая, но не ограничиваясь текстами, рецензиями, комментариями, анонсами, фото и/или видео материалами, элементами дизайна, иллюстрациями, скриптами, программами для ЭВМ (включая игры и приложения), объектами, являющимися результатом интеллектуальной деятельности или не являющиеся таковыми, права на которые принадлежат Администрации и/или Пользователям.1.9. Личные сообщения – электронные сообщения, передаваемые одним Пользователем другому и недоступные для ознакомления иным лицам, отправка и получение которых осуществляется с использованием Аккаунта Пользователя.1.10. Спам – информация, порядок рассылки и свойства которой определяются в соответствии с Нормами пользования сетью.1.11. Платные Услуги — предоставление Пользователю доступа к дополнительным, специальным возможностям Сайта за плату.2.1. Соглашение определяет условия использования Сайта, а также права и обязанности его Пользователей и Администрации.2.2. Положения Соглашения распространяются в том числе на отношения, связанные с правами и интересами третьих лиц, не являющимися Пользователями, но чьи права и интересы могут быть затронуты в результате действий Пользователей.2.3. Соглашение регулирует порядок предоставления Администрацией Пользователю услуг по использованию Сайта и его сервисов. Помимо Соглашения, отношения между Пользователем и Администрацией могут быть урегулированы иными специальными документами, регламентирующими предоставление отдельных услуг и сервисов Сайта и размещенными в соответствующих разделах Сайта.2.4. Соглашение является открытым и общедоступным документом, действующая редакция которого располагается в сети Интернет по адресу: http://familio.org/terms.Соглашение может быть изменено и/или дополнено Администрацией в одностороннем порядке с уведомлением Зарегистрированных пользователей посредством осуществления рассылки с использованием электронной почты или иным образом. Вносимые в Соглашение изменения и/или дополнения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на страницах Сайта. Продолжение использования Сайта Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в Соглашение означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.2.5. Внесение в Соглашение изменений и дополнений, затрагивающих порядок и условия предоставления и обработки персональных данных Зарегистрированных пользователей, осуществляется путем рассылки Зарегистрированным пользователям уведомлений о внесении таких изменений и дополнений, предусматривающих обязательное получение согласия Зарегистрированных пользователей с такими изменениями и дополнениями. Рассылка уведомлений может производиться как через сообщения на Сайте, так и путем направления уведомлений на адреса электронной почты Зарегистрированных пользователей.3.1. Пользователь вправе использовать услуги и сервисы Сайта только при условии полного согласия со всеми положениями Соглашения в рамках функционала, предоставляемого Сайтом.3.2. Для расширения функционала используемых услуг и сервисов, а также для использования дополнительных услуг и сервисов Сайта Пользователю необходимо зарегистрироваться на Сайте путем создания Аккаунта в порядке, определенном Соглашением. Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной, добровольной и производится по адресу в сети Интернет: familio.org3.3. При регистрации Пользователь вносит необходимые данные в регистрационные формы Сайта и формирует уникальный логин и пароль для доступа к своему Аккаунту. Логин и пароль являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению Зарегистрированным пользователем и передаче третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и/или настоящим Соглашением. Риск осуществления мошеннических и иных неправомерных действий с Аккаунтом в связи с утратой пароля несет Зарегистрированный пользователь, являющийся непосредственным владельцем Аккаунта. Пользователю рекомендуется выбирать пароль достаточной сложности, чтобы избежать возможности его подбора третьими лицами. После регистрации на Сайте Сайт доступен Пользователю для личного некоммерческого использования.3.4. В целях исполнения обязательств по Соглашению под согласием Зарегистрированного пользователя понимается совершение данным Зарегистрированным пользователем действий, позволяющих однозначно определить проявление его воли, в том числе осуществление конклюдентных действий, включая, но не ограничиваясь совершением Зарегистрированным пользователем переходов по гиперссылкам.3.5. После регистрации Аккаунта Зарегистрированный пользователь вправе осуществлять наполнение Аккаунта Контентом, добавлять фотографии и иные материалы в соответствии с предоставленным функционалом, оставлять сообщения и комментарии в предназначенных для этого разделах Сайта, знакомиться с информацией, предоставленной на Сайте, и редактировать её, если это предусмотрено функционалом Сайта, а также пользоваться иными правами, предоставленными Администрацией при условии соблюдения положений Соглашения. При этом, пользуясь Сайтом, Пользователь подтверждает, что в полной мере осознает, что Контент, размещаемый Пользователем на Сайте (Аккаунт/Профили) или с его помощью, потенциально может нарушать охраняемые законом имущественные и/или неимущественные права третьих лиц, в том числе исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, а также может содержать информацию, запрещенную к распространению действующим законодательством Российской Федерации.3.6. Зарегистрированный пользователь осознает и соглашается, что размещаемая в Аккаунте информация доступна для ознакомления иным Пользователям через Профиль в соответствии с настройками приватности, а часть информации, отображаемой в Профиле (фамилия и имя), является доступной Пользователям и третьим лицам через внешние автоматизированные поисковые системы.3.7. Вход на Сайт Зарегистрированным пользователем осуществляется каждый раз путем прохождения процедуры авторизации – введения адреса электронной почты и пароля, введения номера телефона и кода доступа, полученного в смс-сообщении, перехода по гиперссылке, полученной по электронной почте, в результате автоматической авторизации с использованием технологии cookie и иными способами.3.8. Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной информацией для доступа Пользователя на Сайт. Лицо, авторизовавшееся на Сайте, считается надлежащим владельцем Аккаунта, доступы к использованию и управлению которым были получены в результате такой авторизации. Любые действия, совершенные с использованием логина и пароля соответствующего Пользователя, трактуются как совершенные этим Пользователем.3.9. При невозможности совершения авторизации в связи с утратой пароля, блокировкой Профиля и по иным причинам Зарегистрированный пользователь вправе обратиться в службу поддержки Администрации либо следовать инструкциям, размещенным в специальном разделе Сайта. Способы восстановления доступа к Аккаунту, авторизации Зарегистрированного пользователя могут быть изменены, отменены или дополнены Администрацией в одностороннем порядке.3.10. Пользование Сайтом является бесплатным за исключением пользования Платными Услугами. Пользователь может ознакомиться с порядком оказания и стоимостью Платных Услуг и сервисов Сайта в соответствующих разделах Сайта.3.11. Администрация для улучшения качества и удобства использования Пользователями Сайта осуществляет доработку уже имеющихся сервисов и услуг Сайта, внедряет новые сервисы и услуги, а также осуществляет иные действия, в том числе путем сбора, импортирования и использования информации о Зарегистрированных пользователях и иных лицах на основании общедоступных сведений, источников.3.12. Сайт, включая все исходные коды, Контент и его оформление предоставляются на условии «как есть». Администрация не предоставляет никаких гарантий того, что Сайт или его элементы могут подходить для конкретных целей использования. Администрация не может гарантировать и не обещает никаких специфических результатов от использования Сайта или его элементов.3.13. Зарегистрированный пользователь гарантирует, что указанный им адрес электронной почты был создан им для личного использования.3.14. Удаление Аккаунта Зарегистрированным пользователем означает автоматическое удаление из общего доступа всей информации, размещенной в Аккаунте, а также всей информации, введенной Зарегистрированным пользователем при регистрации на Сайте. После удаления Аккаунта Пользователь теряет право доступа к услугам и сервисам Сайта. Действие настоящего пункта не распространяется на Контент, размещенный Зарегистрированным пользователем в процессе использования Сайта.4.1. Администрация имеет право:4.1.1. в любое время, с предварительным уведомлением или без такового, изменять оформление и пользовательский интерфейс Сайта, его Контент, список сервисов, изменять или дополнять используемые или хранящиеся на Сайте программное обеспечение и другие объекты, любые серверные приложения;4.1.2. при необходимости отправлять Зарегистрированным пользователям по электронной почте или в виде смс-рассылки сообщения, касающиеся использования Сайта;4.1.3. изменять условия предоставления Аккаунта или удалить (временно или окончательно) Аккаунт по своему усмотрению, в том числе в случае совершения Пользователем действий, нарушающих законодательство Российской Федерации или положения настоящего Соглашения, с предварительным уведомлением или без такового;4.1.4. изменять или удалять любой Контент, который, по усмотрению Администрации, нарушает или может нарушать законодательство Российской Федерации, положения Соглашения, права других Пользователей или третьих лиц, причинять им вред или угрожать безопасности; а также приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов или сервисов Сайта с предварительным уведомлением или без такового;4.1.5. оказывать Платные Услуги, стоимость, порядок и сроки оказания которых описываются в соответствующих разделах Сайта;4.1.6. высылать от имени Зарегистрированного пользователя предложения, приглашения и иные материалы для иных Зарегистрированных пользователей и третьих лиц;4.1.7. осуществлять рассылку Зарегистрированным пользователям сообщений (в том числе через систему Личных сообщений, посредством сообщений по электронной почте, sms-сообщений и т.п.), являющихся уведомлениями о внесении изменений или дополнений в Соглашение, введении в действие новых либо отмене старых функций Сайта, о новых поступивших сообщениях, ином Контенте, касающемся Зарегистрированного пользователя и т.п., содержащих рекламную информацию о функциях Сайта, включая Платные Услуги. Рассылка Зарегистрированному пользователю сообщений, содержащих рекламу товаров или услуг третьих лиц, без предварительного согласия Зарегистрированного пользователя не осуществляется;4.1.8. устанавливать дополнительные ограничения на использование Сайта, а также изменять такие ограничения в любое время;4.1.9. осуществлять иные действия с целью улучшения качества и удобства использования Пользователями Сайта.4.2. Администрация обязуется:4.2.1. соблюдать тайну переписки, осуществляемой Зарегистрированными пользователями посредством личных сообщений;4.2.2. не передавать иным Пользователям и третьим лицам информацию, доступ к которой был предоставлен Зарегистрированным пользователем;4.2.3. предпринимать коммерчески обоснованные усилия для обеспечения функционирования Сайта в круглосуточном режиме, однако Администрация не гарантирует отсутствие перерывов, связанных с техническими неисправностями, проведением профилактических работ, а также не гарантирует полную или частичную работоспособность отдельных элементов Сайта. Администрация не гарантирует, что Сайт или любые его элементы будут функционировать в любое конкретное время в будущем или что они не прекратят работу.5.1. Пользователь имеет право:5.1.1. знакомиться с информацией, размещенной на Сайте и доступной Пользователям (в т.ч., но не исключительно: с Профилями людей, созданными Зарегистрированными пользователями Сайта, информацией, размещенной на карте, страницами фамилий, населенных пунктов, приходов, базой знаний Сайта), пользоваться услугами и сервисами, расположенными на Сайте;5.1.2. осуществлять поиск населенных пунктов, приходов, страниц людей (Профилей, созданных Зарегистрированными пользователями Сайта), фамилий, архивных документов, записей из справочников и иной поиск во всех разделах Сайта, где предусмотрен поиск, по информации, известной Пользователю и соответствующей информации, размещаемой Зарегистрированным пользователем в Профиле, либо иными предусмотренными Сайтом алгоритмами поиска;5.1.3. направлять в адрес Администрации или модераторов свои предложения по устранению ошибок и неточностей, выявленных на страницах сайта; предлагать изменения и дополнения к информации о размещенных на карте населенных пунктах и приходах;5.1.3. направлять в адрес Администрации или модераторов жалобы5.1.4. обращаться к Администрации с целью разрешения спорных вопросов или за помощью в использовании Сайта;5.1.5. пользоваться всем Контентом Сайта в порядке, определенном Соглашением и иными специальными документами Администрации, если целью такого использования не является получение прибыли;5.1.6. зарегистрироваться на Сайте в порядке, определенном положениями Соглашения, и получить доступ к дополнительным услугам и сервисам сайта;5.2. Пользователь обязуется:5.2.1. не осуществлять на Сайте действий, запрещенных Соглашением;5.2.2. не нарушать политику цитирования, копирования и распространения Контента;5.2.3. не реже чем раз в 6 (шесть) месяцев знакомиться с содержанием Соглашения и иных специализированных документов, регламентирующих порядок предоставления услуг и сервисов Сайта;5.2.4. не воспроизводить элементы дизайна или пользовательского интерфейса Сайта при создании сайтов или ведении любой коммерческой деятельности в сети Интернет или вне ее;5.2.5. не осуществлять иные запрещенные законодательством Российской Федерации или Соглашением действия, связанные с использованием Сайта.5.3. При использовании Сайта Пользователю запрещается:5.3.1. использовать Сайт любым способом, который может помешать нормальному функционированию Сайта и его сервисов;5.3.2. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы;5.3.3. загружать, публиковать и передавать иным способом следующий Контент или гипертекстовые ссылки на Интернет-сайты, содержащие такой Контент:5.3.3.1. нарушающий положения действующего законодательства Российской Федерации;5.3.3.2. оскорбляющий честь и достоинство других Пользователей и третьих лиц;5.3.3.3. вульгарный, непристойный, порнографического характера;5.3.3.4. служебного характера или не подлежащий разглашению;5.3.3.5. нарушающий исключительные права Администрации, иных Пользователей и третьих лиц;5.3.3.6. содержащий персональные данные третьих лиц без их согласия на размещение таких данных;5.3.3.7. направленный на нарушение, разрушение или ограничение функциональности любого программного, аппаратного обеспечения или телекоммуникационного оборудования;5.3.3.8. рекламного характера, а также корреспонденцию, спам, «письма счастья», приглашения к участию в финансовых пирамидах или навязывающий услуги иными способами;5.3.3.9. содержащий информацию или инструкции по совершению незаконных действий, описывающий или пропагандирующий преступную деятельность, а также инструкции или руководства по совершению преступных действий;5.3.3.10. пропагандирующий жестокое обращение с животными;5.3.3.11. пропагандирующий нанесение физического ущерба или вреда любому государственному органу, физическому или юридическому лицу, включая, помимо прочего, инструкции по созданию взрывных устройств, взрывчатых веществ, зажигательных смесей, а также иных видов оружия и средств разрушения;5.3.3.12. содержащий угрозы, клеветническую, дискредитирующую информацию;5.3.3.13. носящий мошеннический характер;5.3.3.14. пропагандирующий расовую, религиозную, этническую ненависть или вражду, любую иную информацию, нарушающую охраняемые законом права человека и гражданина, а также загружать Контент, нарушающий охраняемые законом имущественные и (или) личные неимущественные права и законные интересы третьих лиц, в том числе исключительные права правообладателей и иных третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности;5.3.4. домогаться, притеснять, оскорблять, назойливо преследовать или иначе злонамеренно доставлять беспокойство любому Пользователю Сайта;5.3.5. осуществлять действия, направленные на дестабилизацию функционирования Сайта, осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению Сайтом или его закрытым разделам (разделам, доступ к которым разрешен только Администрации), а также осуществлять любые иные аналогичные действия;5.3.6. собирать, хранить или иным образом обрабатывать персональные данные Зарегистрированных пользователей в коммерческих целях. В частности, собирать адреса электронной почты или другую контактную информацию Зарегистрированных пользователей автоматизированными или иными способами, в том числе с целью несанкционированной рассылки почты (спама) или другой нежелательной информации;5.3.7. использовать автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации и/или взаимодействия с Сайтом и его сервисами;5.3.8. запрашивать у Зарегистрированных пользователей пароли и другую идентификационную информацию для ее неправомерного использования, а также в коммерческих или корыстных целях;5.3.9. любым способом, в том числе путем взлома, пытаться получить доступ к чужому Аккаунту вопреки воле Зарегистрированного пользователя, которому он принадлежит;5.3.10. регистрировать более чем один Аккаунт на одного Пользователя;5.3.11. размещать на Сайте или передавать посредством личных сообщений персональные данные иных Пользователей и третьих лиц, если Пользователем не получено в установленном законом порядке согласие данных лиц на обработку персональных данных и на размещение указанной информации в общедоступных источниках;5.3.12. регистрировать Аккаунт в целях использования группой лиц или организацией;5.3.13. размещать на Сайте в открытом доступе без предварительного согласия Администрации, передавать посредством личных сообщений без предварительного согласия Зарегистрированного пользователя текстовые сообщения, графические изображения и иные материалы, которые содержат рекламу;5.3.14. использовать Сайт в каких-либо коммерческих целях без предварительного разрешения Администрации;5.3.15. размещать любую информацию, которая, по мнению Администрации, является нежелательной, не соответствует целям создания Сайта, ущемляет интересы Пользователей или по другим причинам является нежелательной для размещения на Сайте.6.1. Зарегистрированный пользователь вправе, помимо прав, предусмотренных пунктом 5.1. Соглашения:6.1.1. производить настройки Аккаунта и Профиля, менять электронную почту, номер телефона и пароль для доступа к Аккаунту;6.1.2. размещать в Аккаунте информацию о себе, добавлять фотографии;6.1.3. размещать Контент, не противоречащий положениям действующего законодательства Российской Федерации и Соглашения;6.1.4. оставлять комментарии и отвечать на комментарии других пользователей во вкладке «Обсуждение» на всех страницах сайта, где это предусмотрено интерфейсом;6.1.5. добавлять страницы сайта, для которых это предусмотрено, в Подписки, которые отображаются в одноименном разделе Профиля Зарегистрированного пользователя, с возможностью выбирать режим приватности (видно только Зарегистрированному пользователю, видно всем Зарегистрированным пользователям Сайта, видно всем Пользователям Сайта) для всех Подписок и каждой из них в отдельности;6.1.6. добавлять фамилии в раздел «Мои фамилии» Профиля Зарегистрированного пользователя и указывать, с каким населенным пунктом они связаны. Зарегистрированный пользователь может настроить, как будет показываться раздел «Мои фамилии»: виден только Зарегистрированному пользователю, виден всем Зарегистрированным пользователям Сайта, виден всем Пользователям Сайта;6.1.7. получать уведомления о событиях, выбранных в настройках Аккаунта, на сайте и, в случае согласия на получение таких писем, по электронной почте.6.1.8. создавать через свой Аккаунт Профиль и размещать персональные данные иных физических лиц, при условии наличия предварительного согласия физического лица/законного представителя физического лица/наследников физического лица на обработку его персональных данных на Сайте и на то, что размещенные персональные данные будут считаться общедоступными, либо при условии, что на момент размещения такие персональные данные являются общедоступными, то есть персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или получены из общедоступного источника. Созданный Профиль в зависимости от настроек приватности может быть виден всем Пользователям Сайта либо только Зарегистрированному пользователю, его создавшему;6.1.9. изменять фотографии и иную информацию, размещаемую Зарегистрированным пользователем в созданных им Профилях физических лиц;6.1.10. добавлять информацию о персоналиях, являющихся или являвшихся жителями размещенных на карте населенных пунктов, создавая новый Профиль (свой или иного физического лица) в соответствии с п. 6.1.8 Соглашения или указывая ранее созданный Профиль;6.1.11. отправлять и получать личные сообщения от иных Зарегистрированных пользователей;6.1.12. удалить свой Аккаунт путем обращения к Администрации либо иными способами, предусмотренными Сайтом.6.2. Зарегистрированный пользователь обязан, помимо исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 5.2. Соглашения:6.2.1. предоставить при регистрации точную, актуальную и полную информацию, которая может быть запрошена от него Администрацией посредством использования регистрационных форм Сайта, а после регистрации по требованию Администрации в связи с исполнением настоящего Соглашения подтвердить свои учетные данные, включающие фамилию, имя, отчество, иные данные;6.2.2. принимать необходимые меры для обеспечения конфиденциальности учетных данных (логин и пароль), используемых для доступа к Аккаунту;6.2.3. следить за тем, чтобы пароль не сохранялся в браузере (в том числе при использовании технологии cookie) при возможном использовании компьютера другими лицами;6.2.4. при создании и редактировании через свой Аккаунт Профилей иных физических лиц, размещении информации о таких лицах, а также при размещении информации о населенных пунктах и/или о персоналиях, проживающих или проживавших в них, в том числе при размещении фотографий таких лиц, населенных пунктов и персоналий, размещать на Сайте достоверную и актуальную информацию;6.2.5. уведомлять Администрацию обо всех случаях совершения в отношении Зарегистрированного пользователя действий, которые могут быть расценены как оскорбительные, унижающие, дискредитирующие и т.п.;6.2.6. информировать Администрацию о несанкционированном доступе к Аккаунту и/или использовании пароля и логина Зарегистрированного пользователя;6.2.7. не размещать в Профиле и в других разделах Сайта информацию и объекты (включая ссылки на них), которые могут нарушать права и интересы других лиц;6.3. Зарегистрированному пользователю запрещается, помимо запретов, перечисленных в пункте 5.3. Соглашения:6.3.1. воспроизводить, копировать или дублировать Аккаунт, предоставлять третьим лицам доступ к своему Аккаунту, а также производить отчуждение прав на Аккаунт;6.3.2. подделывать технические данные или иным способом манипулировать данными с целью сокрытия или подмены источника происхождения информации, передаваемой в ходе использования Аккаунта;6.3.3. указывать при регистрации Аккаунта или вводить впоследствии заведомо ложную или вымышленную информацию о себе, в частности, чужие или вымышленные имя и фамилию;6.3.4. размещать на Сайте в качестве собственной фотографии и фотографий иных физических лиц изображения других лиц или вымышленных персонажей, изображения животных, предметов, абстрактные изображения, а также любые иные графические изображения, не являющиеся изображениями указанных лиц;6.3.5. размещать на Сайте в качестве фотографии населенных пунктов изображения населенных пунктов, не соответствующих указанным, а также изображения предметов, абстрактные изображения, а также любые иные графические изображения, не являющиеся изображениями указанных населенных пунктов;6.3.6. осуществлять рассылку спама в личных сообщениях, комментариях, сообщениях на форумах Профилей и т.п., если Зарегистрированные пользователи, получающие данную информацию, не выражали своего согласия на получение такого рода информации.7.1. Сайт является средством для передачи информации Пользователями. Администрация не участвует в формировании содержания Профиля и загрузке Контента Пользователем, не контролирует действия Пользователя, не осуществляет автоматическую цензуру информации в открытых разделах Сайта и Профилях, личных сообщениях Зарегистрированных пользователей и не несет ответственности за действия или бездействие Пользователя, поскольку в информационной системе Сайта и его программном обеспечении отсутствуют технические решения для осуществления Администрацией указанных выше действий.7.2. Ответственность за информацию, размещенную Пользователем на Сайте, несет Пользователь, предоставивший данную информацию.7.3. Администрация не несет ответственность:7.3.1. за совершение и исполнение сделок, которые заключаются и/или будут заключаться между Пользователями, а также между Пользователем и третьими лицами на основании размещенной Администрацией на Сайте информации рекламного и нерекламного характера. Отношения между Пользователями, а также между Пользователем и третьими лицами регулируются отдельными соглашениями, заключаемыми между Пользователями, а также между Пользователем и третьими лицами;7.3.2. за достоверность персональных данных, предоставленных Зарегистрированными пользователями;7.3.3. за возможные сбои и перерывы в работе Сайта и вызванные ими потерю информации. Администрация не несет ответственности за любой ущерб компьютеру Пользователя, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный с использованием сайтов, доступных по гиперссылкам, размещенным на Сайте, как Пользователями, так и третьими лицами. Переход к сайтам третьих лиц, установка программ и потребление услуг третьих лиц осуществляется Пользователем на свой риск. К взаимоотношениям Пользователя и третьих лиц положения Соглашения не применяются;7.3.4. за ущерб, причиненный Пользователю в результате взаимодействия с размещенной на Сайте рекламой;7.3.5. за последствия подбора пароля к Аккаунту Зарегистрированного пользователя третьими лицами, как и за действия, совершенные ими с использованием данного Аккаунта;7.3.6. за ущерб, включая потерю данных, который может быть причинен Пользователю удалением Аккаунта, Контента или прекращением функционирования Сайта;7.3.7. за ущерб, включая реальные убытки и/или упущенную выгоду и/или потерянные данные, вред жизни и здоровью, чести, достоинству или деловой репутации, явившийся результатом использования Сайта, содержимого Сайта или иных материалов, к которым Пользователи или иные лица получили доступ с помощью Сайта, даже если Администрация предупреждала или указывала на возможность такого вреда.7.4. Администрация прилагает все возможные усилия для того, чтобы исключить с Сайта оскорбительную, не соответствующую действительности или незаконную информацию.7.5. Администрация не гарантирует, что программное обеспечение, сервера и компьютерные сети, используемые Сайтом, свободны от ошибок и вредоносных программ. Администрация не несет ответственности в случае, если использование Сайта повлекло за собой утрату данных или порчу оборудования.7.6. Зарегистрированный пользователь несет ответственность за противоправные действия, осуществляемые с использованием его Аккаунта, а также в связи с размещением Контента с использованием его Аккаунта на Сайте, в Профиле, в Профилях других Зарегистрированных пользователей, форумах, в комментариях и в иных разделах Сайта.7.7. Администрация имеет право приостановить действие Аккаунта Зарегистрированного пользователя, являющегося ограниченно дееспособным, если Зарегистрированный пользователь не предоставит Администрации в установленный Соглашением срок предварительно полученное согласие своего законного представителя на обработку персональных данных на Сайте и на то, что персональные данные, размещенные в Профиле, будут считаться общедоступными, до выполнения данным Зарегистрированным пользователем обязанности, предусмотренной п. 6.2.6. Соглашения.7.8. Администрация имеет право приостановить действие Профиля, созданного Зарегистрированным пользователем через свой Аккаунт для иного физического лица, если Зарегистрированный пользователь не предоставит Администрации в установленный Соглашением срок предварительно полученное согласие физического лица/законного представителя ограниченно дееспособного или недееспособного физического лица/наследника умершего физического лица, до выполнения данным Зарегистрированным пользователем обязанности, предусмотренной п. 6.2.5. Соглашения.7.9. За нарушение положений Соглашения доступ Зарегистрированного пользователя к Сайту, отдельным разделам Сайта может быть ограничен, приостановлен или прекращен на неопределенный срок. Доступ может быть восстановлен по письменному заявлению Пользователя по усмотрению Администрации.7.10. Администрация не обязана предоставлять Пользователю какие-либо доказательства, документы и прочее, свидетельствующие о нарушении Пользователем условий Соглашения, в результате которого Пользователю было отказано в предоставлении доступа к Сайту или его отдельным функциям, либо такой доступ был прекращен и/или ограничен.7.11. В случае нарушения Пользователем запретов, установленных Соглашением и иными документами Администрации Сайта, Пользователь обязуется компенсировать Администрации Сайта все причиненные данными нарушениями убытки.7.12. Администрация не возмещает Пользователю расходы, связанные с приобретением Пользователем прав на использование Платных Услуг в случае приостановления или прекращения доступа Пользователя к Сайту или приостановления или прекращения Соглашения по любым основаниям.7.13. Администрация не осуществляет предварительную модерацию или цензуру информации, размещаемой Пользователями, и предпринимает действия по защите прав и интересов лиц и обеспечению соблюдения требований законодательства Российской Федерации и положений Соглашения только после обращения заинтересованного лица к Администрации. Пользователь или третье лицо, считающее, что его права нарушены из-за действий Администрации, других Пользователей или третьих лиц в связи с размещением на Сайте Контента, направляет жалобу Администрации по адресу электронной почты, указанному в Соглашении для рассмотрения обращений, либо с помощью интерфейса сайта (кнопки «Пожаловаться» и формы обратной связи, открывающейся при ее нажатии). Жалоба должна быть подана в разумный срок, быть мотивированной и обоснованной. Администрация рассматривает полученную жалобу в течение 5 (пяти) дней с момента ее получения. Если, по мнению Администрации, факт нарушения прав Пользователя или третьего лица имеет место, то доступ к Контенту, указанному в жалобе, будет приостановлен и/или такой Контент будет изъят из свободного доступа и/или удален. Если же факт нарушения прав Пользователя или третьего лица вызывает сомнения, то Администрация вправе запросить у лица, подавшего жалобу, документы, подтверждающие нарушение прав Пользователя или третьего лица. При отсутствии доказательств, подтверждающих факт нарушения прав Пользователя или третьего лица, Администрация не предпринимает никаких действий.7.14. В случае поступления претензий третьих лиц в связи с нарушением условий настоящего Соглашения Пользователем в части размещения Контента третьих лиц, Администрация вправе осуществить передачу в рамках, допустимых законом, доступной Администрации контактной информации Пользователя лицам, обратившимся с претензиями, в целях урегулирования возникших разногласий.8.1. Все объекты, размещенные на Сайте Администрацией, в том числе произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, базы данных, фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания и другие объекты, являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации Администрации или иных лиц в соответствии с указанной информацией.8.2. Размещая свой Контент на Сайте, Пользователь предоставляет Администрации неисключительную лицензию на срок действия его интеллектуальных прав на территории всего мира на использование Контента любым способом, включая использование путем просмотра, воспроизведения (в том числе копирования), переработку (в том числе на распечатку копий), а также иные права, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода;8.3. Если Пользователь удаляет свой Контент с Сайта, права, упомянутые в п. 8.2. Соглашения, будут автоматически отозваны, однако Администрация вправе сохранять архивные копии Контента в течение неопределенного срока.8.4. Пользователь не вправе размещать на Сайте (загружать или иным образом доводить до всеобщего сведения) информацию, содержащуюся на других сайтах, в базах данных, и информацию прочих объектов исключительных прав при отсутствии явным образом выраженного согласия правообладателя на такие действия.8.5. Соглашение не предусматривает уступку каких-либо исключительных прав или выдачу исключительной лицензии на любые составляющие Сайта от Администрации к Пользователю.9.1. Запрещается любое использование материалов Сайта без письменного согласия Администрации на такое использование.9.2. 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