Familio — сохранить память о людях и делиться исследованиями

Сохраните память о вашей семье

Мы помогаем сохранять память о людях, искать информацию о родственниках и делиться своими исследованиями с другими участниками. Сервис Familio объединяет базы данных людей, фамилий, населенных пунктов и фондовый указатель архивных документов.

Фотография семьи: бабушка и внучка изучают своё генеалогическое древо на мобильном устройстве

Присоединяйтесь к сообществу любителей семейной истории

Создайте генеалогическое древо бесплатно

Сразу после регистрации вы сможете создать свое родословное древо. Добавьте в него своих родственников. Введите их имя, фамилию, отчество, дату и место рождения, фотографию.

Ищите и создавайте страницы близких людей

  • Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше профилей

Каждый человек достоин того, чтобы о нем помнили. Расскажите историю своих близких на страницах familio: кто они и какие важные события произошли в их жизни. Добавляйте фотографии и делитесь с родственниками этой историей.

Найдите корни своей семьи на картах России, Украины и Беларуси

База данных из 411,000 современных и исчезнувших населенных пунктов России, Украины и Беларуси поможет узнать, где жили ваши родственники. Данные о населенных пунктах основаны на постоянно обновляемой информации из архивных документов.

Узнайте больше о своей фамилии

Исследуйте происхождение вашей фамилии и географию ее распространения. Поддерживайте общение с однофамильцами и находите новые связи.

Изучайте архивные документы и справочники

База данных документов содержит множество источников, от ревизских сказок до дел о взыскании долговых денег. Собрание справочной информации в связке со страницами людей и населенными пунктами дает новые возможности поиска.

Читайте наши статьи

С помощью коротких и понятных инструкций мы объясняем, как устроена генеалогия, и помогаем начать собственное исследование. Эксперты и обычные люди делятся историями своих семей, обсуждают традиции регионов и народов России, а также стран бывшего Советского Союза.

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    Часто задаваемые вопросы

    • Это бесплатно?

    • Я могу создать страницу любого человека?

    • Я могу удалить страницу о себе или о своих прямых родственниках?

    • А если мне не нравится выставлять напоказ историю своей семьи?

    • На сервисе есть импорт данных GEDCOM или другие возможности для импорта данных с генеалогических сайтов?

    • Как и где хранятся данные о пользователях?

    • Я смогу удалить учетную запись, если захочу?

    • У меня не получается зарегистрироваться.

    Каждый человек достоин того, чтобы о нем помнили

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