Familio — сохранить память о людях и делиться исследованиями

Мы помогаем сохранять память о людях, искать информацию о родственниках и делиться своими исследованиями с другими участниками. Сервис Familio объединяет базы данных людей, фамилий, населенных пунктов и фондовый указатель архивных документов.
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Сразу после регистрации вы сможете создать свое родословное древо. Добавьте в него своих родственников. Введите их имя, фамилию, отчество, дату и место рождения, фотографию.
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Каждый человек достоин того, чтобы о нем помнили. Расскажите историю своих близких на страницах familio: кто они и какие важные события произошли в их жизни. Добавляйте фотографии и делитесь с родственниками этой историей.
Найдите корни своей семьи на картах России, Украины и Беларуси
База данных из 411,000 современных и исчезнувших населенных пунктов России, Украины и Беларуси поможет узнать, где жили ваши родственники. Данные о населенных пунктах основаны на постоянно обновляемой информации из архивных документов.
Узнайте больше о своей фамилии
Исследуйте происхождение вашей фамилии и географию ее распространения. Поддерживайте общение с однофамильцами и находите новые связи.
Изучайте архивные документы и справочники
База данных документов содержит множество источников, от ревизских сказок до дел о взыскании долговых денег. Собрание справочной информации в связке со страницами людей и населенными пунктами дает новые возможности поиска.
Читайте наши статьи
С помощью коротких и понятных инструкций мы объясняем, как устроена генеалогия, и помогаем начать собственное исследование. Эксперты и обычные люди делятся историями своих семей, обсуждают традиции регионов и народов России, а также стран бывшего Советского Союза.
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