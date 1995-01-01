Происхождение фамилии

Фамилия упоминается в письменных источниках с XVII века: так, в деревне Бортники Рязанского уезда в 1628 году жил бобыль (безземельный одиноки...

Первые упоминания фамилии относятся ко второй половине XV века. Известно, что Иван Кривцов был одним из мастеров, строивших Успенский собор Мо...

В письменных источниках фамилия появляется с XVI века: так, в переписи Войска Литовского 1528 года значатся бояре Ашменского повета Виленского...

Фамилия Пивень известна с XVIII века. Так, в реестре Войска Запорожского 1756 года были записаны казаки Василий Пивень из Писаревского куреня,...

Фамилия возникла не позднее первой четверти XVIII века, о чем свидетельствует большое количество метрических записей соответствующего периода ...

Фамилия появляется в письменных источниках с XVII века: так, в Москве в 1638 году жил Михей Заварзин, Василий Заварзин в 1678 году служил подь...

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