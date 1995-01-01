Происхождение фамилии

Популярные запросы
Заварзин
Фамилия появляется в письменных источниках с XVII века: так, в Москве в 1638 году жил Михей Заварзин, Василий Заварзин в 1678 году служил подь...
Бондарь
Фамилия возникла не позднее первой четверти XVIII века, о чем свидетельствует большое количество метрических записей соответствующего периода ...
Пивень
Фамилия Пивень известна с XVIII века. Так, в реестре Войска Запорожского 1756 года были записаны казаки Василий Пивень из Писаревского куреня,...
Гринкевич
В письменных источниках фамилия появляется с XVI века: так, в переписи Войска Литовского 1528 года значатся бояре Ашменского повета Виленского...
Кривцов
Первые упоминания фамилии относятся ко второй половине XV века. Известно, что Иван Кривцов был одним из мастеров, строивших Успенский собор Мо...
Бажин
Фамилия упоминается в письменных источниках с XVII века: так, в деревне Бортники Рязанского уезда в 1628 году жил бобыль (безземельный одиноки...