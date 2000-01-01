При помощи сервиса Familio можно создать фамильное древо?
На сервисе есть импорт данных GEDCOM или другие возможности для импорта данных с генеалогических сайтов?
Как скачать или распечатать древо?
У меня не получается зарегистрироваться.
Мне не пришло письмо с подтверждением регистрации.
Я могу создать страницу любого человека?
Я могу удалить страницу о себе или о своих прямых родственниках?
А если мне не нравится выставлять напоказ историю своей семьи?
Не получается найти нужный населенный пункт.
Как и где хранятся данные о пользователях?
Я смогу удалить учетную запись, если захочу?
Сайт отображается некорректно или не работает.
Я не могу найти на сайте архивные документы.
Вы пишите, что у вас самая большая база генеалогических данных, но я не могу найти своих близких и родственников. Почему?
Как я могу связаться с другим пользователем сайта?
Я нашел неточность в ваших данных. Как мне связаться с вами?
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