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Часто задаваемые вопросы

Это бесплатно?

При помощи сервиса Familio можно создать фамильное древо?

На сервисе есть импорт данных GEDCOM или другие возможности для импорта данных с генеалогических сайтов?

Как скачать или распечатать древо?

У меня не получается зарегистрироваться.

Мне не пришло письмо с подтверждением регистрации.

Я могу создать страницу любого человека?

Я могу удалить страницу о себе или о своих прямых родственниках?

А если мне не нравится выставлять напоказ историю своей семьи?

Не получается найти нужный населенный пункт.

Как и где хранятся данные о пользователях?

Я смогу удалить учетную запись, если захочу?

Сайт отображается некорректно или не работает.

Я не могу найти на сайте архивные документы.

Вы пишите, что у вас самая большая база генеалогических данных, но я не могу найти своих близких и родственников. Почему?

Как я могу связаться с другим пользователем сайта?

Я нашел неточность в ваших данных. Как мне связаться с вами?

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