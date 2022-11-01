Справочники населённых пунктов

Справочники — Familio
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Справочники

Название
Год издания
Количество записей
Адресный реестр Литвы на 2020 год

Населённые пункты, упоминаемые в адресном реестре Литвы на 2020 год

2020
18658
Адресный реестр населённых пунктов Латвии

Адресный реестр населенных пунктов Латвии, составленный по данным Латвийского агентства геопространственной информации

2019
80434
Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Алфавитный список населенных мест Области Войска Донского. - Новочеркасск : Обл. Войска Донского тип., 1915.

1915
4966
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

Алфавитный список населенных мест С.-Петербургской губернии. - СПб. : Губ. тип., 1913.

1913
4474
Волости и важнейшие селения Европейской России

Волости и важнейшие селения Европейской России : По данным обследования, произведенного стат. учреждениями М-ва вн. дел : Вып. 1 - 8. - СПб. : Центр. статист. комитет, 1880 - 1886. - 8 т.

1886
49457
Волости и населенные места 1893 года

Волости и населенные места 1893 года / изд. Центр. стат. ком. М-ва внутр. дел. - СПб., 1893-1896.

1893
6433
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Реестр содержит информацию о регистрационном номере, наименовании географического объекта, типе объекта, административно-территориальной привязке, географических координатах и номенклатуру листа карты масштаба 1:100 000.

2018
156404
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Государственный реестр географических названий Украины создан в виде автоматизированной системы учета географических названий, которая предусматривает постоянную актуализацию по официальным данным сведений о наименовании и переименовании географических объектов, изменении их статуса, категории, вида и тому подобное.

2018
28684
Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Классификатор административно-территориальных объектов Республики Казахстан

2022
16262
Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

Материалы для оценки земель Вологодской губернии / Оценочно-статистическое отделение Вологодской губернской земской управы. - Москва : [б. и.], 1903-1914. - 26 см.

1914
10212
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