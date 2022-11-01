Справочники населённых пунктов

Справочники
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Населённые пункты, упоминаемые в адресном реестре Литвы на 2020 год
Адресный реестр населенных пунктов Латвии, составленный по данным Латвийского агентства геопространственной информации
Алфавитный список населенных мест Области Войска Донского. - Новочеркасск : Обл. Войска Донского тип., 1915.
Алфавитный список населенных мест С.-Петербургской губернии. - СПб. : Губ. тип., 1913.
Волости и важнейшие селения Европейской России : По данным обследования, произведенного стат. учреждениями М-ва вн. дел : Вып. 1 - 8. - СПб. : Центр. статист. комитет, 1880 - 1886. - 8 т.
Волости и населенные места 1893 года / изд. Центр. стат. ком. М-ва внутр. дел. - СПб., 1893-1896.
Реестр содержит информацию о регистрационном номере, наименовании географического объекта, типе объекта, административно-территориальной привязке, географических координатах и номенклатуру листа карты масштаба 1:100 000.
Государственный реестр географических названий Украины создан в виде автоматизированной системы учета географических названий, которая предусматривает постоянную актуализацию по официальным данным сведений о наименовании и переименовании географических объектов, изменении их статуса, категории, вида и тому подобное.
Классификатор административно-территориальных объектов Республики Казахстан
Материалы для оценки земель Вологодской губернии / Оценочно-статистическое отделение Вологодской губернской земской управы. - Москва : [б. и.], 1903-1914. - 26 см.