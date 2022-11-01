Справочники населённых пунктов

Государственный реестр географических названий Украины создан в виде автоматизированной системы учета географических названий, которая предусматривает постоянную актуализацию по официальным данным сведений о наименовании и переименовании географических объектов, изменении их статуса, категории, вида и тому подобное.

Волости и населенные места 1893 года / изд. Центр. стат. ком. М-ва внутр. дел. - СПб., 1893-1896.

Волости и важнейшие селения Европейской России : По данным обследования, произведенного стат. учреждениями М-ва вн. дел : Вып. 1 - 8. - СПб. : Центр. статист. комитет, 1880 - 1886. - 8 т.

Населённые пункты, упоминаемые в адресном реестре Литвы на 2020 год

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