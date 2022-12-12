город Самара, город Самара, Самара, Самарская область (на 2019) — Familio

Самара

Самара, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Варианты названий
Куйбышев
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Города
1САМАРА. Губернский.На лев. бер. р. Волги, при впадении в нее р. Самары.1639¼1032¼25701238012286Церквей: православных 8, единоверческая 1. Женская община с церковью. Учебных заведений: светских 5; духовных 2. Благотворительных заведений: больница 1. Близь города у Показать все
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область
12560Самарагород обл. знач.53°11'с.ш.50°08'в.д.N-39-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Самара
36701000001г Самарагород
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close