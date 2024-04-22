город Киренск, город Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Киренск

Киренский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Киренский округ
1Киренск, окружной город, лежит на острове, образуемом р. Киренгою, впадающей двумя рукавами с правой стороны в р. Лену. От г. Иркутска в 1028 верстах. Церквей — 5, учебн. Показать все 1192

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Киренский район
13437Киренскгород57°47'108°05'O-49-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Киренский муниципальный район, Киренское городское поселение
25620101001г Киренскгород
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