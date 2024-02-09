город Расейняй, город Расейняй, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020) — Familio

Расейняй

Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Литвы

Список населённых мест Ковенской губернии 1892 года

НазваниеСтанОт уездного городаОт волостного правленияОт становой квартирыОт почты или ж/д станции
Ковенская губерния, Россиенский уезд, Россиенская волость
Подроссиены, односелье16622-
Ковенская губерния, Россиенский уезд
Россиены, уездный город19681

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Литовская ССР, Расейнский район
город Расейняй2672401

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Kauno apskritis, Raseinių rajono savivaldybė, Raseinių miesto seniūnija
Raseinių m.
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