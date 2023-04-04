Соловейчик Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения24.06.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1873
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловейчик Борис Михайлович
Мать ребёнка: (Иванова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соловейчик) Анна Михайловна
Мать ребёнка: (Иванова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловейчик Александр Михайлович
Мать ребёнка: (Иванова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловейчик Сергей Михайлович
Мать ребёнка: (Иванова) Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно