Соловейчик Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловейчик Михаил Сергеевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

24.06.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1873

Отец: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович

Мать: Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловейчик Борис Михайлович

Мать ребёнка: (Иванова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соловейчик) Анна Михайловна

Мать ребёнка: (Иванова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловейчик Александр Михайлович

Мать ребёнка: (Иванова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловейчик Сергей Михайлович

Мать ребёнка: (Иванова) Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Иванова) Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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