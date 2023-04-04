(Иванова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловейчик Борис Михайлович
Отец ребёнка: Соловейчик Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Соловейчик Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловейчик Александр Михайлович
Отец ребёнка: Соловейчик Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловейчик Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Соловейчик Михаил Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно