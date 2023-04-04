(Иванова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловейчик Борис Михайлович

Отец ребёнка: Соловейчик Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Соловейчик Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловейчик Александр Михайлович

Отец ребёнка: Соловейчик Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловейчик Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Соловейчик Михаил Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловейчик Михаил Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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