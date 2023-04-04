Соловейчик Борис Сергеевич 14.03.1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Соловейчик Борис Сергеевич

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 14.03.1877, Самара, Самара, Самарская область

умер Неизвестно

Мать
Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна06.02.1854 г.р.
Отец
Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович1846 г.р.
Супруги
Соловейчик Софья ЛюдвиговнаДо 1880 г.р.
Дети
Соловейчик Сергей БорисовичДо 1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1877

Отец: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович

Мать: Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна

Самара, Самара, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловейчик Софья Людвиговна

Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Соловейчик Сергей Борисович

Мать ребёнка: Соловейчик Софья Людвиговна

Смерть
Неизвестно

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