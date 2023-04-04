Соловейчик Борис Сергеевич
мужской, родился 14.03.1877, Самара, Самара, Самарская область
умер Неизвестно
МатьСоловейчик (Горенко) Анна Антоновна06.02.1854 г.р.
ОтецСоловейчик Сергей (Зелик) Михайлович1846 г.р.
Супруги
Соловейчик Софья ЛюдвиговнаДо 1880 г.р.
Дети
Соловейчик Сергей БорисовичДо 1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1877
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1900
Сын: Соловейчик Сергей Борисович
Мать ребёнка: Соловейчик Софья Людвиговна
Смерть
Неизвестно