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Богомолова (Соловейчик) Ксения Сергеевна
Богомолова (Соловейчик) Ксения Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1870
Пол
Женский
Отец
Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович
1846 г.р.
Мать
Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна
1854 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец:
Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович
Мать:
Соловейчик Анна Антоновна
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