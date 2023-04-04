Богомолова (Соловейчик) Ксения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолова (Соловейчик) Ксения Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович

Мать: Соловейчик Анна Антоновна

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