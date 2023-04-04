Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна
Место рождения
Дата рождения06.02.1854
Дата смертиОколо 1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Богомолова (Соловейчик) Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович
Сын: Соловейчик Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович
Сын: Соловейчик Борис Сергеевич
Отец ребёнка: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович
Сын: Соловейчик Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович
Отец ребёнка: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович
Сын: Соловейчик Сергей
Отец ребёнка: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович
Сын: Соловейчик Анатолий
Отец ребёнка: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович
Дочь: Богомолова (Соловейчик) Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович
Сын: Соловейчик Антон Сергеевич
Отец ребёнка: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович
Дочь: Ковальская (Соловейчик) Анна
Отец ребёнка: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович
Дочь: (Соловейчик) Татьяна
Отец ребёнка: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович