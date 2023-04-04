Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна

Место рождения

Севастополь, Украинская ССР

Дата рождения

06.02.1854

Дата смерти

Около 1908

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1854

Отец: Горенко Антон

Мать: Горенко (Ерина (Воронина)) Ирина Ивановна

Севастополь, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович

Рождение ребёнка
До 1870

Дочь: Богомолова (Соловейчик) Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович

Рождение ребёнка
24.06.1873

Сын: Соловейчик Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.03.1877

Сын: Соловейчик Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
12.07.1879

Сын: Соловейчик Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Соловейчик Лев Сергеевич

Отец ребёнка: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
16.09.1885

Сын: Соловейчик Сергей

Отец ребёнка: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
05.10.1886

Сын: Соловейчик Анатолий

Отец ребёнка: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
18.05.1888

Дочь: Богомолова (Соловейчик) Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
28.09.1889

Сын: Соловейчик Антон Сергеевич

Отец ребёнка: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1891

Дочь: Ковальская (Соловейчик) Анна

Отец ребёнка: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
05.10.1892

Дочь: (Соловейчик) Татьяна

Отец ребёнка: Соловейчик Сергей (Зелик) Михайлович

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Около 1908
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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