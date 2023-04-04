Горенко (Ерина (Воронина)) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горенко (Ерина (Воронина)) Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1898

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1840

Дочь: Арнольд (Горенко) Аспазия Антоновна

Отец ребёнка: Горенко Антон

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Горенко) Мария Антоновна

Отец ребёнка: Горенко Антон

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
25.01.1848

Сын: Горенко Андрей

Отец ребёнка: Горенко Антон

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
16.01.1850

Сын: Горенко Пётр Антонович

Отец ребёнка: Горенко Антон

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
02.02.1852

Сын: Горенко Леонид Антонович

Отец ребёнка: Горенко Антон

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
06.02.1854

Дочь: Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна

Отец ребёнка: Горенко Антон

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1856

Сын: Горенко Михаил Антонович

Отец ребёнка: Горенко Антон

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
03.06.1858

Сын: Горенко Владимир Антонович

Отец ребёнка: Горенко Антон

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Горенко) Надежда Антоновна

Отец ребёнка: Горенко Антон

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
18.12.1862

Дочь: Арнольд (Горенко) Евгения Антоновна

Отец ребёнка: Горенко Антон

Севастополь, Украинская ССР
Смерть
1898
Севастополь, Украинская ССР

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