Горенко (Ерина (Воронина)) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1840
Дочь: Арнольд (Горенко) Аспазия Антоновна
Отец ребёнка: Горенко Антон
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Горенко) Мария Антоновна
Отец ребёнка: Горенко Антон
Рождение ребёнка
25.01.1848
Сын: Горенко Андрей
Отец ребёнка: Горенко Антон
Рождение ребёнка
16.01.1850
Отец ребёнка: Горенко Антон
Рождение ребёнка
02.02.1852
Отец ребёнка: Горенко Антон
Рождение ребёнка
06.02.1854
Дочь: Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна
Отец ребёнка: Горенко Антон
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Горенко Антон
Рождение ребёнка
03.06.1858
Сын: Горенко Владимир Антонович
Отец ребёнка: Горенко Антон
Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Горенко) Надежда Антоновна
Отец ребёнка: Горенко Антон
Рождение ребёнка
18.12.1862
Дочь: Арнольд (Горенко) Евгения Антоновна
Отец ребёнка: Горенко Антон
Смерть
1898