Арнольд (Горенко) Евгения Антоновна
Место рождения
Дата рождения18.12.1862
Дата смерти15.03.1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1862
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арнольд Антон Анатольевич
Отец ребёнка: Арнольд Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Арнольд) Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Арнольд Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арнольд Виталий Анатольевич
Отец ребёнка: Арнольд Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арнольд Анатолий
Рождение ребёнка
21.07.1893
Дочь: (Арнольд) Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Арнольд Анатолий
Рождение ребёнка
21.07.1893
Дочь: (Арнольд) Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Арнольд Анатолий
Смерть
15.03.1926
Похороны
Неизвестно