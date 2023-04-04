Арнольд (Горенко) Евгения Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арнольд (Горенко) Евгения Антоновна

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Место рождения

Севастополь, Украинская ССР

Дата рождения

18.12.1862

Дата смерти

15.03.1926

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1862

Отец: Горенко Антон

Мать: Горенко (Ерина (Воронина)) Ирина Ивановна

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арнольд Антон Анатольевич

Отец ребёнка: Арнольд Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Арнольд) Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Арнольд Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арнольд Виталий Анатольевич

Отец ребёнка: Арнольд Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арнольд Анатолий

Рождение ребёнка
21.07.1893

Дочь: (Арнольд) Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Арнольд Анатолий

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
21.07.1893

Дочь: (Арнольд) Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Арнольд Анатолий

Одесса, Одеська область
Смерть
15.03.1926
Похороны
Неизвестно
Севастополь, Украинская ССР

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