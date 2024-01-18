город Одесса, город Одесса, Одеська область (на 2018) — Familio

Одесса

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Города
18ОДЕССА. Уездный и портовой (с предместьями: Молдованкою, Пересыпью, Новою Слободкою (Романовкою) и слободкою Воронцовкою).При Черном море.1726221½56075798752836Церквей: православных 21 (в том числе домовых 8), единоверческих 3, армяно-григорианская 1, римско-католическая 1, лютеранская 1. Монастырей православных 2: Херсонский ар Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-16541Одесамістоцентр області, місто обласного підпорядкування, центр міської радиміська рада Одеська
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