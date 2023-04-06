Горенко Антон
Место рождения
Дата рождения07.08.1818
Дата смерти1891
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1818
Отец: Горенко Андрей Яковлевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
До 1840
Дочь: Арнольд Аспазия Антоновна
Мать ребёнка: Горенко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Антоновна
Мать ребёнка: Горенко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
25.01.1848
Сын: Горенко Андрей
Мать ребёнка: Горенко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
16.01.1850
Мать ребёнка: Горенко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
02.02.1852
Мать ребёнка: Горенко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
06.02.1854
Дочь: Соловейчик Анна Антоновна
Мать ребёнка: Горенко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Горенко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
03.06.1858
Сын: Горенко Владимир Антонович
Мать ребёнка: Горенко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Надежда Антоновна
Мать ребёнка: Горенко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
18.12.1862
Дочь: Арнольд Евгения Антоновна
Мать ребёнка: Горенко Ирина Ивановна
Смерть
1891
Похороны
Неизвестно