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Горенко Антон

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Место рождения

Николаев, Миколаївська область

Дата рождения

07.08.1818

Дата смерти

1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1818

Отец: Горенко Андрей Яковлевич

Мать: ?

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
До 1840

Дочь: Арнольд Аспазия Антоновна

Мать ребёнка: Горенко Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Антоновна

Мать ребёнка: Горенко Ирина Ивановна

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
25.01.1848

Сын: Горенко Андрей

Мать ребёнка: Горенко Ирина Ивановна

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
16.01.1850

Сын: Горенко Пётр Антонович

Мать ребёнка: Горенко Ирина Ивановна

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
02.02.1852

Сын: Горенко Леонид Антонович

Мать ребёнка: Горенко Ирина Ивановна

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
06.02.1854

Дочь: Соловейчик Анна Антоновна

Мать ребёнка: Горенко Ирина Ивановна

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Горенко Михаил Антонович

Мать ребёнка: Горенко Ирина Ивановна

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
03.06.1858

Сын: Горенко Владимир Антонович

Мать ребёнка: Горенко Ирина Ивановна

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Надежда Антоновна

Мать ребёнка: Горенко Ирина Ивановна

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
18.12.1862

Дочь: Арнольд Евгения Антоновна

Мать ребёнка: Горенко Ирина Ивановна

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Смерть
1891
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Похороны
Неизвестно
Севастополь, Города, Таврическая губерния
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