Горенко Андрей
Место рождения
Дата рождения25.01.1848
Дата смерти25.08.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1848
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горенко (Стогова) Инна
Работа или профессия
Неизвестно
капитан 2-го ранга в отставке
Рождение ребёнка
17.05.1875
Сын: Горенко Николай
Мать ребёнка: Горенко (Васильева) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
07.01.1878
Сын: Горенко Антон
Мать ребёнка: Горенко (Васильева) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
05.12.1884
Дочь: Штейн (Горенко) Инна
Мать ребёнка: Горенко (Стогова) Инна
Рождение ребёнка
23.03.1887
Сын: Горенко Андрей
Мать ребёнка: Горенко (Стогова) Инна
Рождение ребёнка
23.06.1889
Дочь: Ахматова (Горенко) Анна
Мать ребёнка: Горенко (Стогова) Инна
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Горенко) Ирина (Рика)
Мать ребёнка: Горенко (Стогова) Инна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Горенко) Ия
Мать ребёнка: Горенко (Стогова) Инна
Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1896
Сын: Горенко Виктор
Мать ребёнка: Горенко (Стогова) Инна
Пушкин, Царскосельский уезд
Развод
1905
Жена: Горенко (Стогова) Инна
Смерть
25.08.1915
Похороны
Неизвестно
Волково кладбище