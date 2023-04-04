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Горенко Андрей

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Место рождения

Севастополь, Украинская ССР

Дата рождения

25.01.1848

Дата смерти

25.08.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1848

Отец: Горенко Антон

Мать: Горенко (Ерина (Воронина)) Ирина Ивановна

Севастополь, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горенко (Страннолюбская) Елена

Развод
Неизвестно

Жена: Горенко (Васильева) Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горенко (Васильева) Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горенко (Стогова) Инна

Работа или профессия
Неизвестно
капитан 2-го ранга в отставке
Рождение ребёнка
17.05.1875

Сын: Горенко Николай

Мать ребёнка: Горенко (Васильева) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
07.01.1878

Сын: Горенко Антон

Мать ребёнка: Горенко (Васильева) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
05.12.1884

Дочь: Штейн (Горенко) Инна

Мать ребёнка: Горенко (Стогова) Инна

Рождение ребёнка
23.03.1887

Сын: Горенко Андрей

Мать ребёнка: Горенко (Стогова) Инна

Рождение ребёнка
23.06.1889

Дочь: Ахматова (Горенко) Анна

Мать ребёнка: Горенко (Стогова) Инна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Горенко) Ирина (Рика)

Мать ребёнка: Горенко (Стогова) Инна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Горенко) Ия

Мать ребёнка: Горенко (Стогова) Инна

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1896

Сын: Горенко Виктор

Мать ребёнка: Горенко (Стогова) Инна

Пушкин, Царскосельский уезд
Развод
1905

Жена: Горенко (Стогова) Инна

Смерть
25.08.1915
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Волково кладбище

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