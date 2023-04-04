Горенко Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горенко Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1887

Дата смерти

11.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1887

Отец: Горенко Андрей

Мать: Горенко (Стогова) Инна

Работа или профессия
Неизвестно
учился в Сорбонне
Рождение ребёнка
До 1910

Дочь: (Горенко) Мария?? Андреевна

Мать ребёнка: (Змунчилла) Мария

Бракосочетание
1915

Жена: (Змунчилла) Мария

Супруг(-а): Андрей Андреевич Горенко
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Горенко Кирилл

Мать ребёнка: (Змунчилла) Мария

Одесса, Одеська область
Смерть
11.02.1920
Причина смерти: Самоубийство
Рождение ребёнка
30.09.1920

Сын: Горенко Андрей (Андреас) Андреевич

Мать ребёнка: (Змунчилла) Мария

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