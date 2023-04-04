Горенко Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1887
Дата смерти11.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1887
Отец: Горенко Андрей
Мать: Горенко (Стогова) Инна
Работа или профессия
Неизвестно
учился в Сорбонне
Рождение ребёнка
До 1910
Дочь: (Горенко) Мария?? Андреевна
Мать ребёнка: (Змунчилла) Мария
Бракосочетание
1915
Жена: (Змунчилла) Мария
Супруг(-а): Андрей Андреевич Горенко
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Горенко Кирилл
Мать ребёнка: (Змунчилла) Мария
Одесса, Одеська область
Смерть
11.02.1920
Причина смерти: Самоубийство
Рождение ребёнка
30.09.1920
Сын: Горенко Андрей (Андреас) Андреевич
Мать ребёнка: (Змунчилла) Мария