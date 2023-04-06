Ахматова (Горенко) Анна
Место рождения
Дата рождения23.06.1889
Дата смерти05.03.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1889
Отец: Горенко Андрей
Мать: Горенко Инна
Бракосочетание
25.?.1910
Муж: Гумилев Николай
в Никольской церкви села Никольская слобода Остецкого уезда Черниговской губернии
Рождение ребёнка
01.10.1912
Сын: Гумилев Лев
Отец ребёнка: Гумилев Николай
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
14.04.1919
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Гумилев Николай
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Гумилев Николай
Образование
Неизвестно
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Крещение
Неизвестно
Крестные: отец - Романенко, мать - Мария Федоровна Вальцер.
Смерть
05.03.1966
Домодедово, Домодедово, Московская область
Похороны
Неизвестно
Комаровское кладбище, Санкт-Петербург, Россия