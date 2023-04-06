Ахматова (Горенко) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахматова (Горенко) Анна

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

23.06.1889

Дата смерти

05.03.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1889

Отец: Горенко Андрей

Мать: Горенко Инна

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
25.?.1910

Муж: Гумилев Николай

в Никольской церкви села Никольская слобода Остецкого уезда Черниговской губернии
Рождение ребёнка
01.10.1912

Сын: Гумилев Лев

Отец ребёнка: Гумилев Николай

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
14.04.1919

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Гумилев Николай

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Елена

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилейко Вольдемар Казимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пунин Николай Николаевич

Развод
Неизвестно

Муж: Гумилев Николай

Образование
Неизвестно
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Крещение
Неизвестно
Крестные: отец - Романенко, мать - Мария Федоровна Вальцер.
Смерть
05.03.1966
Домодедово, Домодедово, Московская область
Похороны
Неизвестно
Комаровское кладбище, Санкт-Петербург, Россия
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