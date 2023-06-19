Гумилев Лев
Место рождения
Дата рождения01.10.1912
Дата смерти15.06.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1912
Отец: Гумилев Николай
Мать: Ахматова Анна
Крещение
07.10.1912
Арест
По 03.11.1935
Арест
06.11.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гумилева Наталья
Работа или профессия
Неизвестно
советский и российский историк-этнолог, поэт
Смерть
15.06.1992
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург