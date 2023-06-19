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Гумилев Лев

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Место рождения

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство

Дата рождения

01.10.1912

Дата смерти

15.06.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1912

Отец: Гумилев Николай

Мать: Ахматова Анна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Крещение
07.10.1912
Арест
По 03.11.1935
Арест
06.11.1949
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гумилева Наталья

Работа или профессия
Неизвестно
советский и российский историк-этнолог, поэт
Смерть
15.06.1992
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург