Высотский Орест Николаевич
Место рождения
Дата рождения26.10.1913
Дата смерти01.09.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1941
Сын: Высотский Николай Орестович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Колодзейский (Высотская) Лариса Орестовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.09.1992
Кишинёв, Муниципий Кишинёв