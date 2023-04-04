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Высотский Орест Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.10.1913

Дата смерти

01.09.1992

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1913

Отец: Гумилев Николай

Мать: Гумилева (Высотская) Ольга Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1941

Сын: Высотский Николай Орестович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Колодзейский (Высотская) Лариса Орестовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.09.1992
Кишинёв, Муниципий Кишинёв

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