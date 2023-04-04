(Гумилёва) Елена Николаевна 14.04.1919 — найти родственников по фамилии на Familio

(Гумилёва) Елена Николаевна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 14.04.1919, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 25.07.1942, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Гумилев Николай15.04.1886 г.р.
Мать
Гумилёва (Энгельгардт) Анна Николаевна22.04.1895 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1919

Отец: Гумилев Николай

Мать: Гумилёва (Энгельгардт) Анна Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
25.07.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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