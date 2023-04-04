(Гумилёва) Елена Николаевна
женский, родилась 14.04.1919, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 25.07.1942, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецГумилев Николай15.04.1886 г.р.
МатьГумилёва (Энгельгардт) Анна Николаевна22.04.1895 г.р.
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Место
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Рождение
14.04.1919
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
25.07.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург