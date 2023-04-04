Гумилёва (Энгельгардт) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гумилёва (Энгельгардт) Анна Николаевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

22.04.1895

Дата смерти

25.07.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1895

Отец: Энгельгардт Николай Александрович

Мать: Энгельгардт (Гарелина) Лариса Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мажарова (Недробова) Галина Серафимовна

Отец ребёнка: Недробов Серафим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недробов Серафим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гумилев Николай

Бракосочетание
Между 06.08.1918 и 08.08.1918

Муж: Гумилев Николай

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.04.1919

Дочь: (Гумилёва) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Гумилев Николай

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
25.07.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Блокада Ленинграда

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