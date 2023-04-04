Гумилёва (Энгельгардт) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения22.04.1895
Дата смерти25.07.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1895
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мажарова (Недробова) Галина Серафимовна
Отец ребёнка: Недробов Серафим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Недробов Серафим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гумилев Николай
Бракосочетание
Между 06.08.1918 и 08.08.1918
Муж: Гумилев Николай
Рождение ребёнка
14.04.1919
Дочь: (Гумилёва) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Гумилев Николай
Смерть
25.07.1942
Блокада Ленинграда