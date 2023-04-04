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Энгельгардт Николай Александрович

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Место рождения

Батищево, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Батищево, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
Славянофил и монархист. После октября 1917 преподавал в "Институте живого слова", затем ученый библиограф
Образование
Неизвестно
Учился в Смоленской губернской мужской гимназии, затем в Лесном институте в Петербурге.
Бракосочетание
10.02.1889

Жена: Энгельгардт (Гарелина) Лариса Михайловна

Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.04.1895

Дочь: Гумилёва (Энгельгардт) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Энгельгардт (Гарелина) Лариса Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.04.1902

Сын: Энгельгардт Александр Николаевич

Мать ребёнка: Энгельгардт (Гарелина) Лариса Михайловна

Смерть
1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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