Энгельгардт Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Славянофил и монархист. После октября 1917 преподавал в "Институте живого слова", затем ученый библиограф
Образование
Неизвестно
Учился в Смоленской губернской мужской гимназии, затем в Лесном институте в Петербурге.
Бракосочетание
10.02.1889
Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.04.1895
Дочь: Гумилёва (Энгельгардт) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Энгельгардт (Гарелина) Лариса Михайловна
Рождение ребёнка
21.04.1902
Сын: Энгельгардт Александр Николаевич
Мать ребёнка: Энгельгардт (Гарелина) Лариса Михайловна
Смерть
1942