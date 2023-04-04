Энгельгардт (Гарелина) Лариса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энгельгардт (Гарелина) Лариса Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1864

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
дочь шуйского фабриканта
Бракосочетание
10.02.1889

Муж: Энгельгардт Николай Александрович

Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.04.1895

Дочь: Гумилёва (Энгельгардт) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.04.1902

Сын: Энгельгардт Александр Николаевич

Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Александрович

Смерть
1942

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