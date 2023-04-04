Энгельгардт (Гарелина) Лариса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1864
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
дочь шуйского фабриканта
Бракосочетание
10.02.1889
Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.04.1895
Дочь: Гумилёва (Энгельгардт) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Александрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.04.1902
Сын: Энгельгардт Александр Николаевич
Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Александрович
Смерть
1942