Гумилев Николай
Место рождения
Дата рождения15.04.1886
Дата смерти26.08.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
15.04.1886
Рождение
15.04.1886
Отец: Гумилев Степан (Стефан)
Мать: Гумилева Анна
ул. Екатерининская, д. Григорьевой
Бракосочетание
25.?.1910
Жена: Ахматова Анна
в Никольской церкви села Никольская слобода Остецкого уезда Черниговской губернии
Рождение ребёнка
01.10.1912
Сын: Гумилев Лев
Мать ребёнка: Ахматова Анна
Рождение ребёнка
26.10.1913
Сын: Высотский Орест Николаевич
Мать ребёнка: Гумилева Ольга Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Между 06.08.1918 и 08.08.1918
Жена: Анна
Бракосочетание
Между 06.08.1918 и 08.08.1918
Жена: Гумилёва Анна Николаевна
Рождение ребёнка
14.04.1919
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
14.04.1919
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Гумилёва Анна Николаевна
Рождение ребёнка
14.04.1919
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Ахматова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гумилёва Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Ахматова Анна
Работа или профессия
Неизвестно
русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, прозаик, переводчик и литературный критик.
Работа или профессия
Неизвестно
русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, прозаик, переводчик и литературный критик.
Работа или профессия
Неизвестно
русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, прозаик, переводчик и литературный критик.
Работа или профессия
Неизвестно
русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, прозаик, переводчик и литературный критик.
Работа или профессия
Неизвестно
русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, прозаик, переводчик и литературный критик.
Работа или профессия
Неизвестно
русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, прозаик, переводчик и литературный критик.
Крещение
Неизвестно
Кронштадтской морской военной госпитальной Александро-Невской церкви
Смерть
26.08.1921
Причина смерти: Расстрелян