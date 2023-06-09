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Гумилев Николай

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Место рождения

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство

Дата рождения

15.04.1886

Дата смерти

26.08.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
15.04.1886
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение
15.04.1886

Отец: Гумилев Степан (Стефан)

Мать: Гумилева Анна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
ул. Екатерининская, д. Григорьевой
Бракосочетание
25.?.1910

Жена: Ахматова Анна

в Никольской церкви села Никольская слобода Остецкого уезда Черниговской губернии
Рождение ребёнка
01.10.1912

Сын: Гумилев Лев

Мать ребёнка: Ахматова Анна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
26.10.1913

Сын: Высотский Орест Николаевич

Мать ребёнка: Гумилева Ольга Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Между 06.08.1918 и 08.08.1918

Жена: Анна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Между 06.08.1918 и 08.08.1918

Жена: Гумилёва Анна Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.04.1919

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Анна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.04.1919

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Гумилёва Анна Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.04.1919

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Ахматова Анна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гумилёва Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гумилева Ольга Николаевна

Развод
Неизвестно

Жена: Ахматова Анна

Работа или профессия
Неизвестно
русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, прозаик, переводчик и литературный критик.
Работа или профессия
Неизвестно
русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, прозаик, переводчик и литературный критик.
Работа или профессия
Неизвестно
русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, прозаик, переводчик и литературный критик.
Работа или профессия
Неизвестно
русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, прозаик, переводчик и литературный критик.
Работа или профессия
Неизвестно
русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, прозаик, переводчик и литературный критик.
Работа или профессия
Неизвестно
русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, прозаик, переводчик и литературный критик.
Крещение
Неизвестно
Кронштадтской морской военной госпитальной Александро-Невской церкви
Смерть
26.08.1921
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Расстрелян