село Желудево, Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Желудево

Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3312Желудево, с. вл.при р. Паре.372159333341Церковь православная 1. Ярмарка 1. Базары.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Спасский уезд
С. Жолудево с 6 селениями1Алекс. Ив. Колемин97855228

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Спасский уезд, Желудевская волость
1264. Желудево, село бывшее владельческое, при реке Паре, дворов 86, жителей 612, волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь православная, богадельня, 2 ла Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Спасский уезд, Желудевская волость
село Желудево23125690111113377338397612[...]

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Желудевская волость
Желудево село8732на тр. Спасск (Ряз.)—Шацк при р. Паре11352150510269037волостн. правл.Цер. кам., шк. см., крахм. зав., паточ. зав., ярм. 9 пят. по Пасхе и 28 окт., баз. ежен., каз. вин. лав., волост. прав.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шиловский район
514Желудевосело54°16'с.ш.40°54'в.д.N-37-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Шиловский муниципальный район, Желудевское сельское поселение
61658427101с Желудевосело

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