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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3312Желудево, с. вл.при р. Паре.372159333341Церковь православная 1. Ярмарка 1. Базары.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Спасский уезд
С. Жолудево с 6 селениями1Алекс. Ив. Колемин97855228
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1264. Желудево, село бывшее владельческое, при реке Паре, дворов 86, жителей 612, волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь православная, богадельня, 2 ла Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Желудево23125690111113377338397612[...]
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Желудево село8732на тр. Спасск (Ряз.)—Шацк при р. Паре11352150510269037—волостн. правл.Цер. кам., шк. см., крахм. зав., паточ. зав., ярм. 9 пят. по Пасхе и 28 окт., баз. ежен., каз. вин. лав., волост. прав.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
514Желудевосело54°16'с.ш.40°54'в.д.N-37-070
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61658427101с Желудевосело