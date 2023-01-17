Ломоносов
Петергофский уезд (на 1913)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11ОРАНИЕНБАУМ (РАМБОВ). В Петергофском уезде (Дворц. вед.)При Финском заливе.38½10½2712401834Церквей: православных 4; лютеранская 1. Часовня 1. Дворцов и павильонов 3. Училищ 2: приходское и школа кантонистов. Богадельня 1. Станции почтовая и железной дороги. Пар Показать всеПоказать скан
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ораниенбаум. Безъуездный гор. в жел.-дор. ст.9 вер. от Спб. Хозяйств. зав. Город. Управа, потч. контора, жел.-дор. ст., пристань