город Ломоносов, город Ломоносов, Петергофский уезд (на 1913) — Familio

Ломоносов

Петергофский уезд (на 1913)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Города
11ОРАНИЕНБАУМ (РАМБОВ). В Петергофском уезде (Дворц. вед.)При Финском заливе.38½10½2712401834Церквей: православных 4; лютеранская 1. Часовня 1. Дворцов и павильонов 3. Училищ 2: приходское и школа кантонистов. Богадельня 1. Станции почтовая и железной дороги. Пар Показать все
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Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Петергофский уезд
Ораниенбаум. Безъуездный гор. в жел.-дор. ст.9 вер. от Спб. Хозяйств. зав. Город. Управа, потч. контора, жел.-дор. ст., пристань
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