Гумилев Степан (Стефан)
Место рождения
Дата рождения28.07.1836
Дата смерти06.02.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1836
Отец: Гумилев Яков
Работа или профессия
Неизвестно
священник Христовоздвиженской церкви
Работа или профессия
Неизвестно
6-го флотского экипажа старший экипажный врач
Работа или профессия
Неизвестно
корабельный врач
Бракосочетание
1861
Рождение ребёнка
29.06.1869
Дочь: Сверчкова (Гумилева) Александра
Мать ребёнка: Гумилёва (Некрасова) Анна
Москва, город федерального значения Москва
От брака с Анной Михайловной Некрасовой была дочь, которой в 1872 году было 3 года.
Бракосочетание
06.?.1876
Жена: Гумилева (Львова) Анна
Градницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1878
Дочь: (Гумилева) Зинаида
Мать ребёнка: Гумилева (Львова) Анна
Рождение ребёнка
13.10.1884
Сын: Гумилев Дмитрий
Мать ребёнка: Гумилева (Львова) Анна
Рождение ребёнка
15.04.1886
Сын: Гумилев Николай
Мать ребёнка: Гумилева (Львова) Анна
ул. Екатерининская, д. Григорьевой
Смерть
06.02.1910
Пушкин, Царскосельский уезд
Похороны
Неизвестно