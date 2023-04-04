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Гумилев Степан (Стефан)

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Место рождения

Желудево, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

28.07.1836

Дата смерти

06.02.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1836

Отец: Гумилев Яков

Мать: (Гумилёва) Матрена Григорьевна

Желудево, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Желудево, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
священник Христовоздвиженской церкви
Работа или профессия
Неизвестно
6-го флотского экипажа старший экипажный врач
Работа или профессия
Неизвестно
корабельный врач
Бракосочетание
1861

Жена: Гумилёва (Некрасова) Анна

Рождение ребёнка
29.06.1869

Дочь: Сверчкова (Гумилева) Александра

Мать ребёнка: Гумилёва (Некрасова) Анна

Москва, город федерального значения Москва
От брака с Анной Михайловной Некрасовой была дочь, которой в 1872 году было 3 года.
Бракосочетание
06.?.1876

Жена: Гумилева (Львова) Анна

Градницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1878

Дочь: (Гумилева) Зинаида

Мать ребёнка: Гумилева (Львова) Анна

Рождение ребёнка
13.10.1884

Сын: Гумилев Дмитрий

Мать ребёнка: Гумилева (Львова) Анна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
15.04.1886

Сын: Гумилев Николай

Мать ребёнка: Гумилева (Львова) Анна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
ул. Екатерининская, д. Григорьевой
Смерть
06.02.1910
Пушкин, Царскосельский уезд
Похороны
Неизвестно

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