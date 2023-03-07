Гумилёва (Некрасова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гумилёва (Некрасова) Анна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1844

Дата смерти

1872

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Некрасов Михаил

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1861

Муж: Гумилев Степан (Стефан)

Рождение ребёнка
29.06.1869

Дочь: Сверчкова Александра

Отец ребёнка: Гумилев Степан (Стефан)

Москва, город федерального значения Москва
От брака с Анной Михайловной Некрасовой была дочь, которой в 1872 году было 3 года.
Смерть
1872
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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