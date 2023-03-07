Гумилёва (Некрасова) Анна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти1872
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Некрасов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
1861
Рождение ребёнка
29.06.1869
Дочь: Сверчкова Александра
Отец ребёнка: Гумилев Степан (Стефан)
От брака с Анной Михайловной Некрасовой была дочь, которой в 1872 году было 3 года.
Смерть
1872
Похороны
Неизвестно