Сверчкова (Гумилева) Александра
Место рождения
Дата рождения29.06.1869
Дата смерти25.05.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1869
Отец: Гумилев Степан (Стефан)
От брака с Анной Михайловной Некрасовой была дочь, которой в 1872 году было 3 года.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сверчков Леонид
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Рождение ребёнка
1894
Сын: Сверчков Николай
Отец ребёнка: Сверчков Леонид
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Сверчкова) Мария
Отец ребёнка: Сверчков Леонид
Смерть
25.05.1952
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область