Сверчкова (Гумилева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сверчкова (Гумилева) Александра

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

29.06.1869

Дата смерти

25.05.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1869

Отец: Гумилев Степан (Стефан)

Мать: Гумилёва (Некрасова) Анна

Москва, город федерального значения Москва
От брака с Анной Михайловной Некрасовой была дочь, которой в 1872 году было 3 года.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сверчков Леонид

Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Рождение ребёнка
1894

Сын: Сверчков Николай

Отец ребёнка: Сверчков Леонид

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Сверчкова) Мария

Отец ребёнка: Сверчков Леонид

Смерть
25.05.1952
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

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