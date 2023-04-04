Сверчков Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сверчков Леонид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Сверчков Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Сверчков Николай

Мать ребёнка: Сверчкова Александра

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Сверчкова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сверчкова Александра

Работа или профессия
Неизвестно
офицер пограничной стражи
Смерть
1902
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