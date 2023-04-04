Сверчков Леонид 1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Сверчков Леонид

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 1865

умер 1902

Отец
Сверчков ВладимирНеизвестно г.р.
Супруги
Сверчкова (Гумилева) Александра29.06.1869 г.р.
Дети
Сверчков Николай1894 г.р.
(Сверчкова) Мария1896 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Сверчков Владимир

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сверчкова (Гумилева) Александра

Работа или профессия
Неизвестно

офицер пограничной стражи

Рождение ребёнка
1894

Сын: Сверчков Николай

Мать ребёнка: Сверчкова (Гумилева) Александра

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Сверчкова) Мария

Мать ребёнка: Сверчкова (Гумилева) Александра

Смерть
1902

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