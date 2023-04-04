Сверчков Леонид
мужской, родился 1865
умер 1902
ОтецСверчков ВладимирНеизвестно г.р.
Супруги
Сверчкова (Гумилева) Александра29.06.1869 г.р.
Дети
Сверчков Николай1894 г.р.
(Сверчкова) Мария1896 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Сверчков Владимир
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Сверчков Николай
Мать ребёнка: Сверчкова (Гумилева) Александра
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Сверчкова) Мария
Мать ребёнка: Сверчкова (Гумилева) Александра
Смерть
1902