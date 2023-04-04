Сверчков Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1902
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Сверчков Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Сверчков Николай
Мать ребёнка: Сверчкова Александра
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Сверчкова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сверчкова Александра
Работа или профессия
Неизвестно
офицер пограничной стражи
Смерть
1902