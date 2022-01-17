город Бежецк, город Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Бежецк

Бежецкий муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Варианты названий
Городецк
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Города
2БЕЖЕЦК. Уездный.При рр. Мологе и Остречине.639267129227052429Церквей православных 13. Часовня 1. Уездное училище. Духовное уездное училище. Больница. Почтовая станция. Ярмарка 1. Заводов 19.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тверская губерния, Бежецкий уезд
город Бежецк

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область
10247Бежецкгород обл.подч.57°46'36°42'O-37-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Бежецкий муниципальный район, Городское поселение город Бежецк
28604101001г Бежецкгород
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