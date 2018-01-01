город Москва, город Москва, город федерального значения Москва (на 2018) — Familio

Москва

город федерального значения Москва (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Москвы и Московской области

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Города
1МОСКВА. Столица и губерн. город.При рр. Москве, Яузе, Неглинной и Обводном канале (*).60414091233495145830Церквей православн. 275; единоверческ. 5; армяно-григорианск. 3; римско-католическ. 3; протестантск. 3. Каплиц римско-католическ. 3. Часовен: православн. 23; единоверческ Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Московская губерния, Московский уезд
город Москва

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Москва
9405Москвагород55°45'с.ш.37°37'в.д.N-37-004
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