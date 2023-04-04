Гумилева (Львова) Анна
Место рожденияСлепнёво, Россия
Дата рождения04.06.1854
Дата смерти24.12.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1854
Бракосочетание
06.?.1876
Градницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1878
Дочь: (Гумилева) Зинаида
Отец ребёнка: Гумилев Степан (Стефан)
Рождение ребёнка
13.10.1884
Сын: Гумилев Дмитрий
Отец ребёнка: Гумилев Степан (Стефан)
Рождение ребёнка
15.04.1886
Сын: Гумилев Николай
Отец ребёнка: Гумилев Степан (Стефан)
ул. Екатерининская, д. Григорьевой
Смерть
24.12.1942
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область