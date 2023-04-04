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Гумилева (Львова) Анна

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Место рождения

Слепнёво, Россия

Дата рождения

04.06.1854

Дата смерти

24.12.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1854

Отец: Львов Иван Львович

Мать: Львова (Викторова) Юлия (Юлиания)

Бракосочетание
06.?.1876

Муж: Гумилев Степан (Стефан)

Градницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1878

Дочь: (Гумилева) Зинаида

Отец ребёнка: Гумилев Степан (Стефан)

Рождение ребёнка
13.10.1884

Сын: Гумилев Дмитрий

Отец ребёнка: Гумилев Степан (Стефан)

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
15.04.1886

Сын: Гумилев Николай

Отец ребёнка: Гумилев Степан (Стефан)

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
ул. Екатерининская, д. Григорьевой
Смерть
24.12.1942
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

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