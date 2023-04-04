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Львов Иван Львович

Место рождения

Граденицы, Одеська область

Дата рождения

08.10.1806

Дата смерти

10.03.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1806

Отец: Львов Лев

Мать: не указана

Граденицы, Одеська область
Бракосочетание
28.01.1835

Жена: Львова (Викторова) Юлия (Юлиания)

Кашин, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.08.1836

Сын: Львов Яков Иванович

Мать ребёнка: Львова (Викторова) Юлия (Юлиания)

Рождение ребёнка
11.02.1838

Сын: Львов Лев Иванович

Мать ребёнка: Львова (Викторова) Юлия (Юлиания)

Рождение ребёнка
02.12.1839

Дочь: Лямпе (Львова) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Львова (Викторова) Юлия (Юлиания)

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Покровская (Львова) Агафья (Агата)

Мать ребёнка: Львова (Викторова) Юлия (Юлиания)

Рождение ребёнка
04.06.1854

Дочь: Гумилева (Львова) Анна

Мать ребёнка: Львова (Викторова) Юлия (Юлиания)

Смерть
10.03.1875
Граденицы, Одеська область
Похороны
Неизвестно
Градницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

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