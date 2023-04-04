Львов Иван Львович
Место рождения
Дата рождения08.10.1806
Дата смерти10.03.1875
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1835
Кашин, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.08.1836
Сын: Львов Яков Иванович
Мать ребёнка: Львова (Викторова) Юлия (Юлиания)
Рождение ребёнка
11.02.1838
Сын: Львов Лев Иванович
Мать ребёнка: Львова (Викторова) Юлия (Юлиания)
Рождение ребёнка
02.12.1839
Дочь: Лямпе (Львова) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Львова (Викторова) Юлия (Юлиания)
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Покровская (Львова) Агафья (Агата)
Мать ребёнка: Львова (Викторова) Юлия (Юлиания)
Рождение ребёнка
04.06.1854
Дочь: Гумилева (Львова) Анна
Мать ребёнка: Львова (Викторова) Юлия (Юлиания)
Смерть
10.03.1875
Похороны
Неизвестно
Градницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область