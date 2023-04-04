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Львов Лев Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1838

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1838

Отец: Львов Иван Львович

Мать: Львова Юлия (Юлиания)

Работа или профессия
Неизвестно
6-го флотского экипажа капитан I ранга
Смерть
1894
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Похороны
Неизвестно
Градницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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