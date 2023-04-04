Львов Лев Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1838
Дата смерти1894
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1838
Отец: Львов Иван Львович
Мать: Львова Юлия (Юлиания)
Работа или профессия
Неизвестно
6-го флотского экипажа капитан I ранга
Смерть
1894
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Похороны
Неизвестно
Градницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область