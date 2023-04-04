Львов Лев Иванович
мужской, родился 11.02.1838
умер 1894, Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
ОтецЛьвов Иван Львович08.10.1806 г.р.
МатьЛьвова (Викторова) Юлия (Юлиания)27.12.1814 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1838
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1894
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Похороны
Неизвестно
Градницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область