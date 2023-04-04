Львов Лев Иванович 11.02.1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Львов Лев Иванович

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 11.02.1838

умер 1894, Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

Отец
Львов Иван Львович08.10.1806 г.р.
Мать
Львова (Викторова) Юлия (Юлиания)27.12.1814 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1838

Отец: Львов Иван Львович

Мать: Львова (Викторова) Юлия (Юлиания)

Работа или профессия
Неизвестно

6-го флотского экипажа капитан I ранга

Смерть
1894
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

Похороны
Неизвестно
Градницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

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