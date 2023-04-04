Львова (Викторова) Юлия (Юлиания)
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1814
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1814
Отец: Викторов Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1835
Муж: Львов Иван Львович
Кашин, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.08.1836
Сын: Львов Яков Иванович
Отец ребёнка: Львов Иван Львович
Рождение ребёнка
11.02.1838
Сын: Львов Лев Иванович
Отец ребёнка: Львов Иван Львович
Рождение ребёнка
02.12.1839
Дочь: Лямпе Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Львов Иван Львович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Покровская Агафья (Агата)
Отец ребёнка: Львов Иван Львович
Рождение ребёнка
04.06.1854
Дочь: Гумилева Анна
Отец ребёнка: Львов Иван Львович
Слепнёво, Россия