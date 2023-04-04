Львова (Викторова) Юлия (Юлиания) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львова (Викторова) Юлия (Юлиания)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1814

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1814

Отец: Викторов Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1835

Муж: Львов Иван Львович

Кашин, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.08.1836

Сын: Львов Яков Иванович

Отец ребёнка: Львов Иван Львович

Рождение ребёнка
11.02.1838

Сын: Львов Лев Иванович

Отец ребёнка: Львов Иван Львович

Рождение ребёнка
02.12.1839

Дочь: Лямпе Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Львов Иван Львович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Покровская Агафья (Агата)

Отец ребёнка: Львов Иван Львович

Рождение ребёнка
04.06.1854

Дочь: Гумилева Анна

Отец ребёнка: Львов Иван Львович

Слепнёво, Россия