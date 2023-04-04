(Гумилёва) Матрена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гумилёва) Матрена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

1875

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: Гумилёв Григорий

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
дочь священника
Рождение ребёнка
До 1810

Дочь: (Гумилёва) Александра

Отец ребёнка: Гумилев Яков

Желудево, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
До 1820

Дочь: Некрасова (Гумилёва) Прасковья

Отец ребёнка: Гумилев Яков

Желудево, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Гумилёв Василий

Отец ребёнка: Гумилев Яков

Желудево, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Гумилёв Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Гумилев Яков

Желудево, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.07.1836

Сын: Гумилев Степан (Стефан)

Отец ребёнка: Гумилев Яков

Желудево, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Архангельская (Гумилёва) Пелагея

Отец ребёнка: Гумилев Яков

Рождение ребёнка
До 1850

Сын: Гумилев Михаил

Отец ребёнка: Гумилев Яков

Желудево, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
До 1850

Сын: Гумилёв Григорий

Отец ребёнка: Гумилев Яков

Желудево, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1875

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