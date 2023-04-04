(Гумилёва) Матрена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
Дата смерти1875
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: Гумилёв Григорий
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
дочь священника
Рождение ребёнка
До 1810
Дочь: (Гумилёва) Александра
Отец ребёнка: Гумилев Яков
Рождение ребёнка
До 1820
Дочь: Некрасова (Гумилёва) Прасковья
Отец ребёнка: Гумилев Яков
Рождение ребёнка
До 1820
Сын: Гумилёв Василий
Отец ребёнка: Гумилев Яков
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Гумилёв Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Гумилев Яков
Рождение ребёнка
28.07.1836
Отец ребёнка: Гумилев Яков
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Архангельская (Гумилёва) Пелагея
Отец ребёнка: Гумилев Яков
Рождение ребёнка
До 1850
Сын: Гумилев Михаил
Отец ребёнка: Гумилев Яков
Рождение ребёнка
До 1850
Сын: Гумилёв Григорий
Отец ребёнка: Гумилев Яков
Смерть
1875