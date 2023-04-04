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Горенко (Стогова) Инна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1852

Дата смерти

20.05.1931

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1852

Отец: Стогов Эразм

Мать: Стогова Анна Егоровна

Бракосочетание
10.09.1874

Муж: Змунчилло Николай (Арсеніевъ)

Рождение ребёнка
05.12.1884

Дочь: Штейн Инна

Отец ребёнка: Горенко Андрей

Рождение ребёнка
23.03.1887

Сын: Горенко Андрей

Отец ребёнка: Горенко Андрей

Рождение ребёнка
23.06.1889

Дочь: Ахматова Анна

Отец ребёнка: Горенко Андрей

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ирина (Рика)

Отец ребёнка: Горенко Андрей

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ия

Отец ребёнка: Горенко Андрей

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Горенко Виктор

Отец ребёнка: Горенко Андрей

Пушкин, Царскосельский уезд
Развод
1905

Муж: Горенко Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горенко Андрей

Смерть
20.05.1931
Похороны
Неизвестно
estate of, Slobidka-Shelekhivska, Khmelnytska obt, Ukraine
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