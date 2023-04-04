Горенко (Стогова) Инна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1852
Дата смерти20.05.1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1852
Отец: Стогов Эразм
Мать: Стогова Анна Егоровна
Бракосочетание
10.09.1874
Рождение ребёнка
05.12.1884
Дочь: Штейн Инна
Отец ребёнка: Горенко Андрей
Рождение ребёнка
23.03.1887
Сын: Горенко Андрей
Отец ребёнка: Горенко Андрей
Рождение ребёнка
23.06.1889
Дочь: Ахматова Анна
Отец ребёнка: Горенко Андрей
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ирина (Рика)
Отец ребёнка: Горенко Андрей
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Ия
Отец ребёнка: Горенко Андрей
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1896
Сын: Горенко Виктор
Отец ребёнка: Горенко Андрей
Пушкин, Царскосельский уезд
Развод
1905
Муж: Горенко Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горенко Андрей
Смерть
20.05.1931
Похороны
Неизвестно
estate of, Slobidka-Shelekhivska, Khmelnytska obt, Ukraine