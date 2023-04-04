Стогова (Мотовилова) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стогова (Мотовилова) Анна Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

1863

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Мотовилов Егор (Георгий) Николаевич

Мать: Мотовилова (Ахматова) Параскева (Прасковья)

Бракосочетание
1836

Муж: Стогов Эразм

Цильна, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Супруг(-а): Анна Егоровна Стогова (Мотовилова)
Рождение ребёнка
19.12.1836

Дочь: (Стогова) Ия Ираида

Отец ребёнка: Стогов Эразм

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.04.1841

Дочь: Тимофеевич (Стогова) Алла

Отец ребёнка: Стогов Эразм

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
09.05.1843

Сын: Стогов Илиодор

Отец ребёнка: Стогов Эразм

Рождение ребёнка
02.07.1848

Дочь: Демьяновская (Стогова / Stogoff) Зоя Эразмовна

Отец ребёнка: Стогов Эразм

Рождение ребёнка
10.02.1850

Дочь: Демьяновская (Стогова) Зоя

Отец ребёнка: Стогов Эразм

Рождение ребёнка
15.05.1852

Дочь: Горенко (Стогова) Инна

Отец ребёнка: Стогов Эразм

Рождение ребёнка
20.05.1854

Дочь: Вакар (Стогова) Анна

Отец ребёнка: Стогов Эразм

Смерть
1863

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