Стогова (Мотовилова) Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
1836
Муж: Стогов Эразм
Цильна, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Супруг(-а): Анна Егоровна Стогова (Мотовилова)
Рождение ребёнка
19.12.1836
Дочь: (Стогова) Ия Ираида
Отец ребёнка: Стогов Эразм
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.04.1841
Дочь: Тимофеевич (Стогова) Алла
Отец ребёнка: Стогов Эразм
Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
09.05.1843
Сын: Стогов Илиодор
Отец ребёнка: Стогов Эразм
Рождение ребёнка
02.07.1848
Дочь: Демьяновская (Стогова / Stogoff) Зоя Эразмовна
Отец ребёнка: Стогов Эразм
Рождение ребёнка
10.02.1850
Дочь: Демьяновская (Стогова) Зоя
Отец ребёнка: Стогов Эразм
Рождение ребёнка
15.05.1852
Дочь: Горенко (Стогова) Инна
Отец ребёнка: Стогов Эразм
Рождение ребёнка
20.05.1854
Дочь: Вакар (Стогова) Анна
Отец ребёнка: Стогов Эразм
Смерть
1863