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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1СИМБИРСК. Губернский. С пригородными слободами Часовнею, Канавою и Корольчихою (Королевкою), лежащими на лев. берегу Волги. Оне составляют 2-й квартал 3-й городской части Показать все На правой стороне рек Волги и Свияги.144875021811228110994Церквей: православных 20; единоверческая 1; католическая 1, лютеранская 1. Монастырей православных 2. Часовня единоверческая 1. Мечеть магометанская 1. Учебных заведени Показать всеПоказать скан
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
город Симбирск
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
1Симбирск — губернский город. Находится на правом берегу реки Волги и на правом же берегу реки Свияги, под 54°19 сев. шир. и 66°4 вост. долг., в разстоянии от С.-Петербург Показать все ——33153180026296
305Куликовский Поселок близ г. Симбирска——78025262660
307Поселок «Бутырки», близ г. Симбирска——150350400
316Лесная сторожка удельного ведомства № 5, близ г. Симбирска55113
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13172Ульяновскгород обл. знач.54°19'с.ш.48°24'в.д.N-39-061
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
73701000001г Ульяновскгород