город Ульяновск, город Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Ульяновск

город Ульяновск, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ульяновской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Города
1СИМБИРСК. Губернский. С пригородными слободами Часовнею, Канавою и Корольчихою (Королевкою), лежащими на лев. берегу Волги. Оне составляют 2-й квартал 3-й городской части Показать все На правой стороне рек Волги и Свияги.144875021811228110994Церквей: православных 20; единоверческая 1; католическая 1, лютеранская 1. Монастырей православных 2. Часовня единоверческая 1. Мечеть магометанская 1. Учебных заведени Показать все
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Симбирская губерния, Симбирский уезд
город Симбирск

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Симбирский уезд
1Симбирск — губернский город. Находится на правом берегу реки Волги и на правом же берегу реки Свияги, под 54°19 сев. шир. и 66°4 вост. долг., в разстоянии от С.-Петербург Показать все 33153180026296
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Сельдинская волость
305Куликовский Поселок близ г. Симбирска78025262660
307Поселок «Бутырки», близ г. Симбирска150350400
316Лесная сторожка удельного ведомства № 5, близ г. Симбирска55113

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область
13172Ульяновскгород обл. знач.54°19'с.ш.48°24'в.д.N-39-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, город Ульяновск
73701000001г Ульяновскгород
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