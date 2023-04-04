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Мотовилов Иван Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Мотовилов Егор (Георгий) Николаевич

Мать: Мотовилова Параскева (Прасковья)

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Гельшерт Анна Ивановна

Мать ребёнка: Мотовилова Луиза Францевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотовилова Луиза Францевна

Работа или профессия
Неизвестно
в молодости корнет кавалерии, позже симбирский помещик
Смерть
1900
Мокрая Бугурна, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область