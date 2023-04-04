Мотовилов Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти1900
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Гельшерт Анна Ивановна
Мать ребёнка: Мотовилова Луиза Францевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
в молодости корнет кавалерии, позже симбирский помещик
Смерть
1900
Мокрая Бугурна, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область