Мотовилов Егор (Георгий) Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Рождение ребёнка
До 1800
Дочь: (Мотовилова) Варвара Егоровна
Мать ребёнка: Мотовилова (Ахматова) Параскева (Прасковья)
Рождение ребёнка
1804
Сын: Мотовилов Николай Егорович
Мать ребёнка: Мотовилова (Ахматова) Параскева (Прасковья)
Рождение ребёнка
1808
Сын: Мотовилов Андрей Егорович
Мать ребёнка: Мотовилова (Ахматова) Параскева (Прасковья)
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Стогова (Мотовилова) Анна Егоровна
Мать ребёнка: Мотовилова (Ахматова) Параскева (Прасковья)
Рождение ребёнка
1818
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Мотовилова (Ахматова) Параскева (Прасковья)
Смерть
1837