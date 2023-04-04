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Мотовилов Егор (Георгий) Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Мотовилов Николай Ivanovič

Мать: Мотовилова (Ружевская) Вера Максимовна

Рождение ребёнка
До 1800

Дочь: (Мотовилова) Варвара Егоровна

Мать ребёнка: Мотовилова (Ахматова) Параскева (Прасковья)

Рождение ребёнка
1804

Сын: Мотовилов Николай Егорович

Мать ребёнка: Мотовилова (Ахматова) Параскева (Прасковья)

Рождение ребёнка
1808

Сын: Мотовилов Андрей Егорович

Мать ребёнка: Мотовилова (Ахматова) Параскева (Прасковья)

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Стогова (Мотовилова) Анна Егоровна

Мать ребёнка: Мотовилова (Ахматова) Параскева (Прасковья)

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Гельшерт (Мотовилова) Александра Егоровна

Мать ребёнка: Мотовилова (Ахматова) Параскева (Прасковья)

Рождение ребёнка
1820

Сын: Мотовилов Иван Егорович

Мать ребёнка: Мотовилова (Ахматова) Параскева (Прасковья)

Смерть
1837

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