Мотовилова (Ахматова) Параскева (Прасковья)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Ахматов Федосей Иванович
Мать: Ахматова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
До 1800
Дочь: Варвара Егоровна
Отец ребёнка: Мотовилов Егор (Георгий) Николаевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Мотовилов Николай Егорович
Отец ребёнка: Мотовилов Егор (Георгий) Николаевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Мотовилов Андрей Егорович
Отец ребёнка: Мотовилов Егор (Георгий) Николаевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Стогова Анна Егоровна
Отец ребёнка: Мотовилов Егор (Георгий) Николаевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Гельшерт Александра Егоровна
Отец ребёнка: Мотовилов Егор (Георгий) Николаевич
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Мотовилов Егор (Георгий) Николаевич
Смерть
1837