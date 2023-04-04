Мотовилова (Ахматова) Параскева (Прасковья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотовилова (Ахматова) Параскева (Прасковья)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1837

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Ахматов Федосей Иванович

Мать: Ахматова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
До 1800

Дочь: Варвара Егоровна

Отец ребёнка: Мотовилов Егор (Георгий) Николаевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Мотовилов Николай Егорович

Отец ребёнка: Мотовилов Егор (Георгий) Николаевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Мотовилов Андрей Егорович

Отец ребёнка: Мотовилов Егор (Георгий) Николаевич

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Стогова Анна Егоровна

Отец ребёнка: Мотовилов Егор (Георгий) Николаевич

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Гельшерт Александра Егоровна

Отец ребёнка: Мотовилов Егор (Георгий) Николаевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Мотовилов Иван Егорович

Отец ребёнка: Мотовилов Егор (Георгий) Николаевич

Смерть
1837
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