Стогов Эразм
Место рождения
Дата рождения24.02.1797
Дата смерти17.09.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1797
Крещение
25.02.1800
церковь Знамения Пресвятой Богородицы села Ельня Можайского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
19.12.1836
Дочь: Ия Ираида
Мать ребёнка: Стогова Анна Егоровна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
1836
Жена: Стогова Анна Егоровна
Цильна, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Супруг(-а): Анна Егоровна Стогова (Мотовилова)
Рождение ребёнка
08.04.1841
Дочь: Тимофеевич Алла
Мать ребёнка: Стогова Анна Егоровна
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1843
Сын: Стогов Илиодор
Мать ребёнка: Стогова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
02.07.1848
Дочь: Демьяновская Зоя Эразмовна
Мать ребёнка: Стогова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
10.02.1850
Дочь: Демьяновская Зоя
Мать ребёнка: Стогова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
15.05.1852
Дочь: Горенко Инна
Мать ребёнка: Стогова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
20.05.1854
Дочь: Вакар Анна
Мать ребёнка: Стогова Анна Егоровна
Работа или профессия
Неизвестно
российский военный, полковник, историк и бытописатель Сибири
Смерть
17.09.1880
Снитовка, Хмельницька область