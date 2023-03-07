Стогов Эразм — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтогов Эразм

Стогов Эразм

avatar

Место рождения

Золотилово, Можайский, Московская область

Дата рождения

24.02.1797

Дата смерти

17.09.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1797

Отец: Стогов Иван Дмитриевич

Мать: Стогова Прасковья Максимовна

Золотилово, Можайский, Московская область
Крещение
25.02.1800
церковь Знамения Пресвятой Богородицы села Ельня Можайского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
19.12.1836

Дочь: Ия Ираида

Мать ребёнка: Стогова Анна Егоровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
1836

Жена: Стогова Анна Егоровна

Цильна, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Супруг(-а): Анна Егоровна Стогова (Мотовилова)
Рождение ребёнка
08.04.1841

Дочь: Тимофеевич Алла

Мать ребёнка: Стогова Анна Егоровна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1843

Сын: Стогов Илиодор

Мать ребёнка: Стогова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
02.07.1848

Дочь: Демьяновская Зоя Эразмовна

Мать ребёнка: Стогова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
10.02.1850

Дочь: Демьяновская Зоя

Мать ребёнка: Стогова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
15.05.1852

Дочь: Горенко Инна

Мать ребёнка: Стогова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
20.05.1854

Дочь: Вакар Анна

Мать ребёнка: Стогова Анна Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
российский военный, полковник, историк и бытописатель Сибири
Смерть
17.09.1880
Снитовка, Хмельницька область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close