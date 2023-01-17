город Можайск, город Можайск, Можайский, Московская область (на 2019) — Familio

Можайск

Можайский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Города
10МОЖАЙСК. Уездный.При р. Москве и рч. Можайке и Петровке, на Смоленском тракте.718103¼49917891720Церквей православных 5. Монастырь 1. Приходск. и уездное училища. Почтовая станция. Фабрик 1. Завод. 3. Ярмар. 1.
Показать скан

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Можайский
46745000001г Можайскгород
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close