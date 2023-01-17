Можайск
Можайский, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10МОЖАЙСК. Уездный.При р. Москве и рч. Можайке и Петровке, на Смоленском тракте.718103¼49917891720Церквей православных 5. Монастырь 1. Приходск. и уездное училища. Почтовая станция. Фабрик 1. Завод. 3. Ярмар. 1.Показать скан
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46745000001г Можайскгород